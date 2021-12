Acercamiento entre Amo los Perros y Gobierno para trabajar en el proyecto “Pirotecnia Cero”

Sáenz Peña. Hace varios años, el uso de pirotecnia es un tema de discusión debido al daño que causa en la población en general pero sobre todo en niños con TEA, animales y adultos mayores. Se realizan reiterativas campañas de concientización para que el uso de pirotecnia de estruendo disminuya.

Marcela Iznardo, referente del grupo “Amo los perros”, en conversación con Radio La Red manifestó que el grupo, desde el año 2016, presenta notas constantemente para la creación de una ordenanza respecto a “pirotecnia cero”.

“Sabemos que la pirotecnia no se va a terminar de la noche a la mañana pero mediante concientizaciones se puede utilizar algo que no haga estruendos para no asustar al que esté al lado”, remarcó.

Luego de la presentación de muchas notas, Iznardo expuso que es la primera vez que un concejal de Sáenz Peña, Nora Gauna, recibe al grupo para avanzar con el proyecto de ordenanza.

“Es un gran avance, esperemos que en el 2022 se reglamente, llevará su tiempo y mientras tanto haremos campañas de concientización, es lo más importante”, destacó Iznardo y agregó: “el ejemplo debería salir de la municipalidad, cambiar el evento de nuevo año con fuegos artificiales por otra actividad, nos reunimos con el intendente y nos dijo que van a buscar alternativas”

Gran año de las jornadas de castración a bajo costo luego de las restricciones por la pandemia

Respecto a las jornadas de castraciones que el grupo lleva todos los años en distintas escuelas de la ciudad, la referente dijo que en el 2021 trataron de hacer la mayor cantidad de castraciones posibles.

“La situación económica influye mucho en lugar de trabajar para castraciones de $500 debíamos trabajar para el doble más insumos, pero lo positivo es que se logró el objetivo de castrar”, analizó.

Iznardo expresó su deseo para estas fiestas: “nuestro deseo es que exista menos maltrato animal, que la gente sea responsable con sus animales y lo incorpore como un miembro más de la familia, que lo adopten para toda la vida”.