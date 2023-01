Alberto Fernández: «Va a llevar mucho tiempo bajar la inflación»

Buenos Aires. El presidente encabezó una entrega de viviendas en Buenos Aires, donde se refirió al dato del IPC conocido este jueves y lanzó críticas a Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes por la tarde que «va a llevar mucho tiempo bajar la inflación».

Fue durante un acto en el Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz de la Ciudad de Buenos Aires, para entregar viviendas ubicadas en los barrios de Nueva Pompeya y Parque Patricios.

Durante su discurso, el mandatario se refirió al dato de inflación dado a conocer este jueves por el Indec, que marcó 5,1% para diciembre, y un 94,8% para todo el 2022, el nivel más alto en los últimos 30 años.

“Terminamos este año con un gran esfuerzo. Cuando todos preanunciaban que íbamos a tener una hiperinflación, que íbamos a tener tres dígitos de inflación, no estamos contentos con cerrar el año con 94 puntos de inflación. Nadie está feliz con semejante cosa. Nadie quiere eso», expresó Fernández, y agregó: «Pero los agoreros de siempre anunciaban un final catastrófico para este año. ¿Saben cómo terminamos el año? No solamente terminamos celebrando el campeonato mundial, lo terminamos con tranquilidad social”.

CRÍTICAS A MACRI

El presidente Alberto Fernández dijo que le “duele” escuchar decir a Mauricio Macri que su palabra “no vale”, y en tono de campaña, replicó: “Yo cumplí. El que dejó gente hambrienta se llama Macri”.

“Yo no les prometí la revolución de la alegría”, expresó en el acto de entrega de viviendas en los barrios porteños de Nueva Pompeya y Parque Patricios, y remarcó: “El que les prometió la revolución de la alegría cerró 23 mil Pymes”.

Asimismo, durante un encendido discurso, el mandatario comparó frases que había dicho Macri antes de llegar a la presidencia y que después no se cumplieron: “Hay 150 mil casas que están construyendo en toda la Argentina. ¿Con qué se construye eso? Con la parte de coparticipación que tiene el gobierno nacional. También estas casas”, dijo en alusión al conflicto por los puntos de coparticipación.

“Siento que estoy cumpliendo con mi palabra. Hoy escuché a alguien decir por ahí que mi palabra había perdido valor. Yo no he mentido nunca. Yo he dicho siempre lo que creí que debía decir. En aquel entonces dije que íbamos a crear un Ministerio de la Vivienda para que alguien piense en ese tema. También dije que nos estaban dejando una Argentina complicada y una inflación de más del 300% en cuatro años y 53% ese año. A diferencia de los que decían que podían arreglar eso en poco tiempo y que era una pavada, yo dije que eso iba a llevar mucho tiempo y que va a ser difícil”, afirmó.

En esa línea, Fernández sostuvo que la “pesada herencia” de su gobierno no fue solo la economía macrista: “No solo era difícil por lo que Macri nos dejaba, era también difícil porque después de Macri vino algo parecido a Macri que fue la pandemia, y cuando se estaba yendo la pandemia llegó la guerra que llevó los precios del mundo por las nubes”.

“Ahora, cuando yo lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor, me duele. Yo aquello que me comprometí a hacer lo hice. El que dijo que iba a haber pobreza cero dejó al país con mayor desempleo y con un montón de gente hambrienta se llamó Macri. De lo que sí me he ocupado yo es que nadie esté pasando en el presente hambre en la Argentina”, señaló, y agregó: “Pese a todos los que protestan por los planes sociales, yo voy a mantener todos los planes sociales mientras un argentino los necesite. Yo no mentí. Dije que iba a hacer eso”.

EL 2022 TERMINÓ CON UNA INFLACIÓN DEL 94,8%

La inflación de diciembre en la Argentina fue del 5,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y registró así una nueva suba luego de la desaceleración que había registrado el mes anterior (en noviembre había sido del 4,9%).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) culminó el año 2022 en 94,8%, el mayor nivel en 32 años.