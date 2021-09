Ángel Rozas habló con LT16 de los resultados electorales del domingo

Sáenz Peña. El ex gobernador, fue un elemento de sumo valor en el armado de Yo Cambio, y dejó en claro que su pericia ajedrecista en política está intacta.

Habló de la sorpresa del resultado provincial, la confianza en cómo se resolvería la interna, y el llamado a afrontar con amplitud y humildad lo que viene. «No nos dieron un cheque en blanco, no podemos cruzarnos de brazos», dijo.

Ángel Rozas, presidente de Convergencia Social, dialogó con el periodista Horacio Fernández en el programa Voces de la Jornada de LT16 AM950 y al hacer una lectura de lo ocurrido este domingo dijo «respecto a nuestra interna presuponía que íbamos a tener en las urnas un buen acompañamiento, y respecto al gobierno había un enojo generalizado pero tenía dudas si ese enojo se iba a demostrar en las urnas o no, porque había apatía».

El dirigente, que militó visitando localidades como cuando era diputado, dijo «estaba seguro de que íbamos a ganar la interna, pero a lo largo y a lo ancho de la provincia percibía un enojo con el gobierno provincial, incluso del mismo Peronismo».

Reconoció que «es difícil ganarle al Peronismo por su vocación de poder, tiene mucho apetito de poder y eso dificulta ganarle. No es lo mismo participar estando en el llano que estando en el poder, y estando en el poder el Peronismo es más competitivo».

Este lunes en una comunicación telefónica con LT16 el ex gobernador dijo que «queda demostrado que cuando se da algunas circunstancias si la oposición se convierte, para la sociedad, en una alternativa creíble, el Peronismo no es invencible, es lo que trato de repetirle a los amigos correligionarios y de la coalición que conformamos, el resultado final depende de lo que hagamos nosotros no de los errores propios del Justicialismo».

Observó que «la inteligencia que pongamos en el armado, de como doblegamos esfuerzos y compromisos militantes para estar al lado de la gente, eso trae buenos resultados, a veces no ganas, pero terminas haciendo una buena elección, si estas cosas no las haces al Peronismo es difícil ganarle».

El Radicalismo moviliza un piso duro, el Peronismo moviliza un poco más, pero el resto, que puede acompañar a uno u otro, define una elección reflexiona Rozas, mientras que sobre la decodificación del mensaje en las urnas dijo: «hay que tener mucha humildad, porque la gente no nos dio un cheque en blanco, nos dio una acompañamiento que hay que saber administrar hasta el 14 de noviembre, con mucha humildad, inteligencia, amplitud y tolerancia, y que nadie crea que las elecciones están ganadas y por eso nos quedamos a dormir la siesta».

Aseguró también que el gran desafío es «duplicar los esfuerzos que hemos hecho una vez que integremos las listas y tratar de trabajar todos juntos en Chaco Cambia». «Hay que caminar la provincia de punta a punta con propuestas propositivas que genere en la gente un poquito de confianza, porque la gente está muy descreída con la autoestima por el suelo y bastante apatía con el arco político en general y con el gobierno provincial y nacional en particular. Para dar vuelta este escenario hay que hacer cosas, no nos va a caer la victoria del cielo por casualidad», sostuvo.

Respecto al clima, comparándolo con el 93/94 con un Rozas recorriendo la provincia y reuniéndose con grupo de 15 o 20 personas, el presidente de Convergencia dijo que «son tiempos distintos pero las visiones son similares, la gente está con apatía hacia el arco político y los gobernantes, hay que generar una esperanza, una ilusión, y eso no se logra solo con las redes sociales hoy importantes pero que no suplanta el mano a mano, el abrazo, el golpeo de una puerta para preguntarle a una familia qué necesita, eso hay que hacerlo diariamente».

Rozas dijo que todos los muestreos que se pueden observar, en cuanto a trabajo de campo donde se le consulta a la gente, «cerca del 65% de los chaqueños reclama un cambio para el 2023, pero no dice que somos nosotros, y ahí caben las propuestas propositivas que genere en la gente un poquito de confianza, en eso el escenario es bastante parecido al 93», cito.

Ante la pregunta de quien debe convocar, quien tiene que hacer las llamadas, Rozas señaló: «los que debemos convocar es la lista que ganó, creo yo, estoy convencido, la amplitud debe partir de los ganadores, debe haber una actitud de grandeza y humildad de parte de los que ganaron, todos los integrantes de la lista A, los candidatos, van a hacer una convocatoria que esperemos sea inteligente».

Opinó sobre Peche en Sáenz Peña, «fue un resultado muy bueno porque hay una estructura muy bien armada y una buena administración antes llevada adelante por Cipolini padre y hoy por Bruno, valoro muy positivamente de lo realizado por Carim, éramos optimistas», dijo.

Sobre Zdero en Resistencia, sostuvo: «fue una elección magnifica muy importante, se percibía hablando con la gente, pero hay que esperar el resultado final y contar los votos, una cosa es lo que nos imaginamos y otra los resultados concretos».

Finalmente volvió sobre sus dichos del inicio de la entrevista y resaltó: «todos debemos trabajar con el mismo compromiso militante y hacer tres veces más esfuerzo que el hecho ahora, no nos podemos cruzar de brazos, esta decisión del pueblo chaqueño no es un cheque en blanco, hay que asumir las responsabilidades y aceptar que quien gana conduce y quien pierde acompaña, la contienda terminó, hay que estar juntos frente al adversario histórico que es el Peronismo».