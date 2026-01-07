Ariel Rearte tuvo un gran debut al frente de Unión de Santa Fe

Santa Fe. El entrenador chaqueño hizo su estreno en el Templo del Rock y ganó 83-69. Inaugurando su etapa con victoria ante Obras, de visitante. Fue 83-69 para el elenco santafesino que busca remontar en el torneo.

Los primeros pasajes del partido fueron casi de estudio. Obras tomó la primera ventaja, pero se quedó a mitad de camino y Unión lo alcanzó sobre el final, cerrando el parcial en 21-21. Para el segundo cuarto, Unión metió 7 bombas de corrido y se fue al descanso largo ganando 44-41.

A la vuelta de los vestuarios, el Tatengue de Reaerte llevó al 59% de efectividad en los tiros de dos puntos; además, ganó la mayoría de los rebotes y se puso a 10 de distancia, pero con un triple y dos libres a favor, el Tachero se puso a 4 y cerró 66-60.

Para el último período, Unión pisó el acelerador y terminó arrollando al aurinegro, con una buena ráfaga de Gastón Elías que doblegó a la defensa aurinegra y metió 16 tantos, marcando 3 de 6 desde el perímetro, recibiendo también aportes de Franco Balbi y Emiliano Basabe.

Ahora comenzará una seguidilla de cuatro partidos como local para el elenco conducido por el chaqueño. El viernes será local frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el 16 ante Atenas de Córdoba, el 19 recibirá a San Lorenzo y cerrará el 31 ante Oberá. A partir del 13 de febrero tendrá que salir a la ruta, comenzando ante Instituto de Córdoba y luego deberá subir a Santiago.

Hasta acá, Unión cuenta 7 victorias y 9 derrotas. El inicio de Rearte dejó una sensación de remontada en las arcas del Tantengue, que deberá ganar todo lo posible para aspirar a meterse en la próxima instancia.

Compartir