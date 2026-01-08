Quejas y enojos con Etchelouz por suspensión de almuerzo y la cena a personal hospitalario

Sáenz Peña. Las redes sociales fueron centro de reacciones del malestar de los trabajadores que no tendrán la provisión diaria de comida. Los enojos apuntan al director Jaime Etchelouz quien habría ordenado la medida que se ejecuta vía su esposa que es quien administra la Cocina.

Ya hubieron otras medidas implementadas como ser la suspensión de agua en bidones en distintos servicios, enojo que se fortaleció según dicen cuando en el área de Dirección implementaron filtros que en otros sectores no aparecieron.

Desde este miércoles la suspensión de la comida llega bajo el rótulo de “razones de fuerza mayor”. Única explicación hasta el momento.

Se asegura que la comida que se suspende es la destinada a administrativos, médicos, enfermeros, choferes y otros trabajadores del hospital. Incluso muchos de éstos que hoy no podrán comer cumplen guardias prolongadas y turnos continuos dentro del establecimiento. Es decir son los que sostienen el funcionamiento cotidiano del hospital. Al igual que con otras medidas que generaron descontento no existe explicación alguna por parte del titular del Ministerio de Salud, Sergio Rodríguez, quien día a día sigue sumando descontento y reprobación de los trabajadores en toda la provincia, pero en especial en el «4 de Junio» donde siempre perteneció. Tampoco hay explicaciones de sus segundos como es el caso de Mariela Mercadín que es Subsecretaria con ofician en Sáenz Peña y ahora con doble cargo pues también ocupa una silla en el InSSSeP. Ni hablar del director Jaime Etchelouz, quien implementó la medida vía su esposa Daiana Gazzola que seria la responsable de administrar la cocina y las raciones alimentarias, quien tampoco dio señales al respecto. Desde los sectores gremiales y los pasillos del establecimiento, la noticia fue recibida con una mezcla de indignación y amargura, ante la falta de explicaciones. Si bien algunos medios hablan de un clima de malestar en el principal centro de salud del interior chaqueño que amenaza con escalar hacia medidas de fuerza directas si no se revierte la situación de inmediato, sabido es que los gremios hasta el momento, pese a múltiples situaciones de atropello llevadas adelante por la actual gestión, han preferido estar en silencio y sólo publicar en redes sociales.

