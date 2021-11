Asociación de Magistrados: un indolente premiado por la UCR, Marcelo Darío Gauna, quiere ser presidente

Sáenz Peña. Las elecciones se realizarán el 18 de noviembre, de 7 a 13.30. En la Termal todos saben con exactitud quién es el juez Gauna. Las nuevas autoridades se decidirá entre dos listas.

La aAsociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chaco convocó a elecciones para renovar sus autoridades en las seis circunscripciones de la provincia. Desde Sáenz Peña, dirigentes de la UCR echaron a rodar el aparato partidario con el famoso «punteo de padrón» para conseguir la designación como presidente del juez Marcelo Darío «Chelo» Gauna. Un desprolijo lleno de acciones irregulares y sospechosas en su Juzgado de Concursos y Quiebras. No menos de 50 concursos en ese ámbito sufrieron tratamiento irregular y sospechoso.

Gauna prácticamente se sentó sobre los expedientes. Un magistrado que es padecido por los abogados litigantes, y por los judiciables, pretende ser la voz de los miembros más destacados de la Justicia. Gauna no provee escritos. En todo este 2021, amparado en la pandemia, no saco un solo despacho. Salvo cuando fue expuesto en un programa radial, La Balanza de Radio Futuro, y horas más tarde se acordó de trabajar.

Este juez, siempre protegido políticamente por dirigentes del Radicalismo, para los que trabaja solapadamente porque debe pagar el gran favor de haberlo puesto en un escritorio, no garantiza los proceso debidamente. No observa la ley, no respeta la ley. Por eso fue denunciado en varias oportunidades ante el Consejo de la Magistratura, y fue salvado por sus protectores políticos.

Gauna es una muestra de la Justicia que nadie quiere, la putrefacta. 530 magistrados y funcionarios que van a poder designar las autoridades y pueden cambiar el destino de una institución que podría quedar en manos de un indolente, soberbio y desastroso juez.

Si la política, perdón si la UCR saenzpeñense y chaqueña no mete la cola, la Justicia puede dar vuelta la página y empezar a desandar un camino distinto.