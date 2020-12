Bruno Cipolini, junto a Dudik y su equipo, presentó la oferta turística para las vacaciones

Sáenz Peña. En conferencia de prensa realizada en el Complejo Termal Municipal, el intendente Bruno Cipolini junto al secretario de Desarrollo Local, Oscar Dudik, puso en funciones a la nueva subsecretaria de Promoción Turística Verónica Wilkovski, y presentó el programa “vacaciones en Sáenz Peña” con la oferta turística de la ciudad.

El Intendente indicó que el área de turismo también ha sido golpeada por la pandemia, pero, no obstante, se preparan para diferentes propuestas turísticas en verano y que las familias saenzpeñenses deben aprovechar.

Por su parte el secretario de Desarrollo Local Oscar Dudik señaló que se viene trabajando en los últimos meses de manera coordinada.

«Planificamos una serie de acciones para pasar las vacaciones en Sáenz Peña en un verano muy atípico para todos por la situación conocida. Tenemos un circuito turístico que comprende el Complejo Termal; el Complejo Ecológico Municipal, los Museos; el Parque Temático Ciudad de los Niños; las aguas termales. Vamos a trabajar con el sector privado y con aquellos que con mucho esfuerzo vienen manteniendo sus emprendimientos y sus comercios», señaló Dudik.

Además, agregó que se está trabajando paralelamente con Lotería Chaqueña y la Fiduciaria para que la pileta del Hotel Gualok sea administrada por tres meses por el Complejo Termal y de esta manera potenciar los servicios que presenta el mismo.

Por su parte, la flamante subsecretaria Verónica Wilkovski señaló que espera estar a la altura de las circunstancias en esta nueva función.

«Los Saenzpeñenses tenemos muchos lugares turísticos que muchas veces no los disfrutamos porque no lo hacemos nuestro. Si no nos queremos ir a otro lugar, por toda la circunstancia que vivimos, tenemos para disfrutar diferentes ofertas turísticas en lo recreativo como el Complejo Ecológico, los diferentes clubes, hay turismo cultural como la actividad del cine; el turismo comercial; el gastronómico con un público muy importante de otras localidades; el hotelería; los bares y las confiterías», señaló.

En la oportunidad, estuvieron presentes el secretario de Relaciones Institucionales, Juan Fuentes Castillo; la directora de Museos Mariela Valenzuela; Mónica Salinas, responsable del Complejo Termal; Marina Vasileff, directora de Turismo y Circuito Turístico y la directora de Emprendedurismo Silvia Villalba.