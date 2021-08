Capitanich dice que la Oposición chaqueña «no quiere la reforma política»

Resistencia. Con marcado tono político, metido de lleno en la campaña, como si fuera él mismo el candidato principal, Jorge Capitanich volvió a hablar de la reforma constitucional que promueve y pidió el voto para ensanchar la base de diputados y poder avanzar con diferentes iniciativas.

En el 2019 uno de los ejes de la campaña de Jorge Capitanich para ser gobernador de la provincia por tercera vez fue plantear la necesidad de una reforma constitucional que incluía una importante reforma política, como poner fin a reelecciones indefinidas, bajar el número de diputados y una reforma de organismos de control, entre otras cuestiones.

En los primeros días de marzo del 2020, el jefe de Estado avanzó en su intención y envió el proyecto de reforma de la Constitución Provincial a la Cámara de Diputados. Claro que pocos días después la pandemia chocó de frente al país en general y a la provincia en particular y trastocó todas las prioridades.

Ahora, con el escenario pospandémico al menos en el horizonte, el gobernador volvió a referirse a sus intenciones de impulsar esa reforma y aprovechó entonces para disparar contra la oposición.

Fue en el marco de los actos de campaña del Frente de Todos, más precisamente el que se realizó en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia este martes por la noche, en donde habló al respecto.

“Es necesario entender para qué queremos el respaldo del voto ciudadano el próximo 12 de septiembre y 14 de noviembre”, comenzó sobre el tema y añadió: “En la Cámara de Diputados de la provincia necesitamos un fuerte respaldo para lograr una reforma política que la oposición no quiere, no apoya y no promueve”.

“Nosotros impulsamos una reforma constitucional profunda para impedir la reelección indefinida, la oposición no lo quiso; y también quisimos impulsar lista única para garantizar reducción de costos de logística electoral, la oposición recién lo quiso tratar este año cuando todos sabemos que no se pueden tratar cambios en el sistema electoral en un año de elecciones”, afirmó el mandatario.

En ese sentido señaló que “para eso queremos el respaldo, para promover una reforma electoral profunda y una reforma política intensa, pero también queremos para defender nuestro ambiente”.

Así las cosas, volvió a insistir en que “vamos a impulsar la defensa irrestricta de nuestro ambiente impulsando un bono de carbono para compensar a nuestros pueblos por lo que han sufrido en el deterioro de los países industrializados”.

Refiriéndose al Congreso Nacional, afirmó que “necesitamos que nuestros diputados y diputadas nacionales voten el Presupuesto. Porque cuando van desde la oposición en el Congreso, les preocupa más los porteños que viven en Puerto Madero que los chaqueños que necesitan agua en el interior de nuestra provincia”.

“Basta con el centralismo porteño enfermizo, vamos a construir el federalismo como lo hicimos con los gobernadores del Norte Grande, uniéndonos por tarifas energética diferencial, por contribuciones patronales más bajas, para lograr precios de combustible equivalente, para promover los subsidios de transporte de pasajeros que sea equivalente”, manifestó.