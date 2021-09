Capitanich se despega de los piqueteros y «le pega el chicle» a la Oposición

Resistencia. El mandatario indicó que los cortes de calle se dan «porque hay opositores políticos que los financian”. Resaltó que es necesario “bajar la conflictividad”.

Ante el malestar de comerciantes y transeúntes que se ven perjudicados por constantes interrupciones de tránsito en el microcentro, el gobernador Jorge Capitanich cuestionó este lunes la metodología de cortes de calles por parte de organizaciones sociales y sindicales.

En ese sentido, el mandatario aseguró que los piquetes, además de perjudicar a la sociedad, lo hacen también al Gobierno provincial. Además, resaltó que es necesario “bajar la conflictividad”.

“Yo no estoy a favor de los piquetes y no me endilguen que soy el líder de los piqueteros porque los mismos se dan porque hay opositores políticos que lo financian”, aseveró el gobernador en diálogo con los medios tras participar del acto por los 82 años de Bomberos de la Policía del Chaco.

En esa línea, sostuvo que hacer una movilización o corte de calle, además de a la sociedad, perjudica al Gobierno. “Lo que tiene que entender la población de la provincia es que los cortes de calle tienen una motivación política, que lo hacen para perjudicarnos porque representan a partidos políticos opositores y que el sentido, en definitiva, es promover un voto opositor al Gobierno”, mencionó.

“Estas cosas hay que decirlas de forma clara”, explicó y agregó que si no se las dice “pareciera que es como pegarle al muñeco de circo total no hace ningún daño”.

Para cerrar, Capitanich dijo que desde la oposición se jactan de promover políticas públicas para el beneficio de los diferentes sectores del quehacer económico y social de la provincia pero que durante sus gobiernos no lo hicieron. “Ningún sector estuvo mejor que cuando nosotros gobernamos”, dijo.