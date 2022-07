Cese de comercialización del campo para protestar contra el Gobierno

Buenos Aires. La Mesa de Enlace inició un paro del campo en todo el país, que incluirá cese de comercialización de granos pero no cortes de ruta. El faltante de gasoil y la incertidumbre sobre la provisión de fertilizantes entre los reclamos del sector.

La Mesa de Enlace llevará adelante este miércoles la «Jornada Federal de Demandas» en rechazo al Gobierno Nacional. La protesta será acompañada por un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas, también habrá movilizaciones en diferentes puntos del país, pero sin cortes de ruta.

Los ruralistas prevén ver el impacto de su medida de protesta en el ingreso de hacienda al Mercado Agroganadero de Cañuelas y al movimiento de camiones en los puertos exportadores del país, en plena comercialización de la cosecha de soja y maíz.

«No vamos a comercializar en el sector agropecuario y nos vamos a manifestar en distintos puntos del interior del país para dar a conocer a la opinión pública la real situación del campo, en contraposición del mensaje que llega del Gobierno, que es totalmente diferente», dijo este martes el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, al ratificar la medida.

La convocatoria a nivel nacional consistirá en concentraciones en las provincias, a la vera de las rutas, sin cortes ni piquetes: «Sin molestar a nadie».

«El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad», añadió Chemes.

«El diálogo siempre lo vamos a tener abierto, porque no hay que dinamitar puentes, pero también podemos dialogar y tomar medidas de protestas que muestren claramente que se siguen equivocando y que no se corrigen los errores que se han cometido», dijo sobre el «buen dialogo con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aunque resaltó que los resultados «son magros».

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en declaraciones a Canal Rural se pronunció en contra del cese de comercialización. «El clima que se vive en el sector no es el clima que transmiten los dirigentes, se lo he transmitido a ellos personalmente, y yo recorro el campo no me quedo en el escritorio. Con este barullo que el mundo tiene, con esta guerra, donde los precios se fueron por las nubes y los precios de los fertilizantes este año se duplicaron, la confrontación no es el camino y me parece que hay que cooperar», señaló.

Entre los reclamos del campo, está el desabastecimiento de gasoil. Chemes aseguró que en algunos puntos del interior empezó a incrementarse el volumen de venta, pero aclaró que «todavía falta» para que se normalice el suministro. «Es muy grave para el sector agropecuario, porque estamos en el final de la cosecha y empezando la siembra del trigo», sostuvo.

«El precio de ese combustible depende de la marca y del lugar, porque donde la demanda es fuerte el valor se incrementa y puede llegar hasta los $300. Es un mercado muy irregular y muy desprolijo», marcó en declaraciones por radio Rivadavia.