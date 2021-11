Chaco Cambia: “El cambio está en marcha, nada ni nadie lo va a parar”

Interior. Leandro Zdero y Juan Carlos Polini formaron parte de las caravanas por el interior de la provincia.

Con distintas caravanas, los candidatos a diputados nacionales y provinciales de de Chaco Cambia Lista 503 encabezados por Juan Carlos Polini y Leandro Zdero, cerraron las actividades de campaña en el sudoeste chaqueño de cara a las elecciones legislativas de este domingo 14 de noviembre.

Tanto Zdero como Polini resaltaron «el multitudinario acompañamiento en cada una de las visitas». “Ha sido una campaña muy emocionante por el afecto y el masivo acompañamiento de los chaqueños que quieren dejar atrás tanta mentira, tanto atropello y humillación para empezar a construir un Chaco nuevo», aseguraron.

«La voluntad popular es imparable, ni la «platita» ni los electrodomésticos van a frenar el cambio que empezó a gestarse el 12 de septiembre en las urnas cuando los chaqueños dijeron basta a esta manera de hacer política, lamentablemente algunos no entendieron, no quieren entender o no les importa”, subrayaron Polini y Zdero.

En ese contexto, agregaron que “los chaqueños quieren que les digamos como vamos a mejorar los salarios, como vamos a generar trabajo, como vamos a frenar la inseguridad y el narcotráfico, que vamos a hacer para que los jóvenes se queden en el Chaco, que propuestas tenemos para que los comerciantes y productores puedan crecer, generar empleo».

«Chaco Cambia tiene muchas leyes presentadas en la Legislatura para dar respuestas a todos estos temas pero la mayoría krichnerista no permite que se aprueben por eso necesitamos que este domingo 14 de noviembre nos acompañen con el voto, para que el grito de esperanza se escuche más fuerte en cada rincón del Chaco y del país, nada ni nadie podrán frenar el Chaco que se viene, el Chaco en el que los sueños se conviertan en proyectos de vida”, finalizaron diciendo.