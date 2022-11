Chaco fue sede del 1er Encuentro de Jóvenes PRO del Norte Grande

Resistencia. Durante el pasado fin de semana, el equipo de Jóvenes PRO Chaco, liderado por Everest Jovanovich, recibió a militantes del PRO de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, y Tucumán, a fin de trabajar, prepararse y formarse de cara a un año electoral, para buscar soluciones a las principales problemáticas que afectan a los jóvenes de la región.

En el marco de una agenda federal de Jóvenes PRO Nacional, las provincias del Norte Grande se hicieron presentes en Resistencia. Las principales actividades pusieron foco en la formación y capacitación de los jóvenes en 3 ejes principales: Educación, empleo y vivienda. Estas temáticas rigieron todos los debates y conversatorios durante las dos jornadas que duró el Encuentro.

Con la participación de autoridades nacionales de Jóvenes PRO, las mesas de debate estuvieron destinadas a dar a conocer, compartir y debatir sobre problemáticas que afectan a los jóvenes del Norte Grande, en cada uno de los 3 ejes mencionados. Por otro lado, con la participación y auspicio de la Fundación Konrad Adenauer Argentina, los jóvenes compartieron capacitaciones en torno al proyecto de desarrollo de una página web con información, datos y análisis de proyectos de ley presentados en los distintos estamentos legislativos argentinos. Además, pudieron establecer vínculos y acceder a otras herramientas web de suma utilidad para el trabajo que cada uno de los jóvenes desarrolla en su provincia.

Dando inicio a las mesas de debate y paneles expositivos de cada tema, el presidente de Jóvenes PRO Salta, Josué Contino, comentó la actividad “estamos tratando paneles de educación, de empleo joven, de vivienda, estamos armando equipos de debate. Estamos hablando con dirigentes locales, y apoyando a nuestros futuros dirigentes jóvenes.”

Respecto a la educación, los jóvenes remarcaron las falencias en el sistema educativo para contener a los estudiantes, “el 54% solamente de los jóvenes termina el secundario, y hemos visto que, de los pocos que terminan el secundario, un 40% no puede comprender textos ni matemática básica” señaló Pedro Roulet, presidente de Jóvenes PRO Argentina.

Siguiendo sobre esta temática, la Secretaria General de Jóvenes PRO Tucumán, Victoria Guerrero, comentó que “se armó un debate destacando la falta de infraestructura, la falta de interés por parte del gobierno, la falta de actualización de los planes de estudio, la falta de control de los fondos destinados a cada provincia en educación”.

En ese sentido, el salteño Lucca Ocampo, Secretario Nacional de Secundarios, pidió “que se comience a invertir en educación, porque invertir en educación es invertir en el futuro de la Argentina, invertir en los jóvenes, con mayor infraestructura, mayor conectividad, con accesibilidad, para que ningún estudiante secundario quede fuera del sistema educativo.”

En el eje de empleo, la oleada de jóvenes que dejan el país se hizo sentir, y la tristeza e indignación que esto produce se refleja en las palabras de los jóvenes. “La Argentina está llena de jóvenes que están siendo expulsados, que se van a vivir a cualquier otro lugar del mundo, a probar suerte. Tenemos ingenieros que terminan lavando platos en el otro extremo del planeta, para ganar el doble o el triple de lo que ganarían acá como ingenieros” expresó Everest Jovanovich, presidente de Jóvenes PRO Chaco.

En la misma línea, Brunella Marchionna, presidente de Jóvenes PRO Santiago del Estero, concluyó como objetivo general “Queremos una región que le de las oportunidades a los jóvenes para quedarse y crecer en Argentina.”

Además, surgieron inevitablemente las vinculaciones de la falta de empleo jóven con la problemática de acceso a la vivienda propia, “y la vivienda, la falta de oportunidades, si no tenemos educación, no tenemos trabajo, la conclusión está a la vista: no podemos acceder de ninguna manera a la vivienda los jóvenes, si no podemos independizarnos económicamente por la falta de oportunidades en nuestra provincia” aseguró Alexis Miklich de Jóvenes PRO Catamarca.

Otros problemas que acarrea el no acceso a la vivienda, es la dificultad para estudiar sin un lugar para vivir, como mencionó Roque Gauna, presidente de Jóvenes PRO Corrientes “muchos jóvenes hoy no pueden acceder a la casa propia, ni para poder alquilar. Otro de los ejes que tocamos también es la educación, donde muchos jóvenes por no tener este acceso, al alquiler o a vivienda, están no pudiendo ir a capitales, o en su propio lugar, a poder seguir capacitándose y estudiando.”

Los jóvenes PRO del Norte grande llegaron a conclusiones en cada temática, que será su guía de trabajo de cara al 2023. “Es muy importante en cuanto a la educación buscar la forma, desde ahí, de incluir a los jóvenes al mercado laboral, aumentar la oferta educativa, y hacer posible que seamos la generación que tenga vivienda propia.” señaló Martin Riveros, presidente de Jóvenes PRO Formosa.

El misionero Gustavo Velazquez, presidente de Jóvenes PRO en su provincia, declaró “Queremos dar la pelea para construir la provincia y el país que queremos, trabajando en iniciativas en lo que tenga que ver con empleo, el acceso a la vivienda, y la educación de los jóvenes argentinos, para que tengamos un mejor presente y un futuro prometedor.” Teniendo en cuenta el lema que rige los encuentros regionales, “RepresentAR”, los mismos también llevan la consigna de involucrarse, de invitar a los jóvenes a sumarse a las iniciativas que lleva a cabo el PRO en todo el país.

En esta línea, Melina Arroyo, presidente de Jóvenes PRO Jujuy, invitó a jóvenes de todo el país a involucrarse en política “Invitamos a todos los jóvenes que se quieran sumar a esta movida, que se involucren, y militen por su futuro.”

En el cierre de las jornadas del 1er Encuentro de Jóvenes PRO del Norte Grande, las militantes del PRO Chaco, Carla Lezcano, Claudia Bernardis, y la diputada nacional, Marilu Quiroz, brindaron palabras de apoyo y reconocimiento al trabajo que realizan los jóvenes en cada provincia. Marilu Quiroz destacó la importancia de que los jóvenes puedan trabajar, vivir y desarrollarse en su tierra, celebrando que éstos sean los objetivos que guían a los Jóvenes PRO de la región.