Comenzaron los talleres de lectoescritura de verano en los Centros Integradores Comunitarios

Sáenz Peña. Tal como estaba previsto, en la mañana del jueves iniciaron los talleres de lectoescritura “Conociendo a Gustavo Roldán”, una propuesta destinada a niños, que busca fortalecer los procesos de lectura y escritura de manera integral.

El primer taller tuvo lugar en el NIDO del barrio Milenium y contó con una importante concurrencia de niños de distintas edades. Los talleres están a cargo de la docente quien narra los cuentos y desarrolla distintas actividades para que los chicos desarrollen su imaginación a través de la lectura y el juego.

Los talleres continuarán el viernes 23 en el CIC del barrio Piñeiro y el lunes 26 en el CIC del barrio San Martín.

Además, se recuerda que los ocho CICs de la ciudad cuentan con apoyo escolar para el nivel primario, y que también se brinda acompañamiento para el nivel secundario en distintos puntos de la ciudad, dando cumplimiento a la decisión del Ejecutivo municipal de reforzar la educación como eje central de trabajo en los centros comunitarios.

Las clases de apoyo incluyen refuerzos en materias como matemática, lengua, literatura, inglés, y espacios de educación especial, con turnos mañana y tarde. Los estudiantes deben inscribirse presentando DNI y asistiendo con sus materiales escolares, para coordinar junto a los docentes las materias a reforzar.

Por otro lado, desde la Dirección de Juventud, se ofrecerán clases de apoyo para nivel secundario, terciario y algunas materias universitarias, en áreas como lengua, matemática, físico-química, contabilidad, economía e inglés. Las clases se dictarán en tres turnos —mañana, siesta y tarde— y comenzarán en la segunda semana de febrero, mientras que las inscripciones se realizarán de manera presencial durante la primera semana del mes, presentando DNI.

Asimismo, se recuerda que continúan abiertas las inscripciones a los cursos de verano y oficios, entre ellos barbería, peluquería básica, belleza integral y automaquillaje, y que próximamente se abrirán cursos de primeros auxilios. También se puso a disposición un espacio de estudio gratuito, con Wi-Fi y aulas equipadas, ubicado en calle 13 entre 12 y 14, destinado a estudiantes que necesiten un lugar para estudiar durante las vacaciones.

Desde el Municipio se remarca que estas acciones forman parte de una política integral que busca acompañar a las familias, fortalecer el aprendizaje y garantizar igualdad de oportunidades educativas durante todo el año.

