¿Cómo se vivirá en la Diócesis la Semana Santa en modo virtual?

Sáenz Peña. Con el inicio de la Semana Santa el domingo último, varias son las alternativas virtuales que tienen los fieles para seguir las celebraciones.

“Habrá vías alternativas para seguir las celebraciones de Semana Santa en la ciudad. “Se podrá seguir por los canales , la radio, las redes sociales que nos van a acercar las celebración, los momentos de oración en estos días”, había comentado días pasados el padre Sergio Nosa.

La celebración de la Semana Santa en Sáenz Peña se inició este domingo con una misa, mientras que el Jueves Santo se realizara el Lavatorio de los Pies, de la institución de la Eucaristía y el Sacerdocio, el de la caridad, presidida por el Obispo Hugo Barbaro y luego se y tendrá una transmisión de Adoración al Santísimo hasta las 21:00

El día Viernes Santo la celebración de la Adoración de la Cruz se transmitirá a partir de las 16 y luego vamos a realizar un Via Crucis Virtual con las cinco parroquias de la ciudad ya que la Parroquia San José ha preparado el guion y los cantos y van a celebrar ellos el Via Crucis a la 19 y rodas las parroquias de la ciudad vamos a unirnos a la red, como ciudad, como siempre lo hemos hecho en todos estos años al Via Crucis Ciudadnao

El dia Sábado se llevara a cabo la Misa de Vigilia Pascual a las 19 en la Catedral San Roque y el Domingo se hará la Misa de Pascua a las 11:00 de la mañana y a las 19 presidida por el Obispo Monseñor Hugo Barbaro.