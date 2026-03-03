Con acto, reconocimientos y desfile Sáenz Peña celebró sus 114 años

Sáenz Peña. La ciudad vivió el acto central por el 114° aniversario de su fundación, una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento y el acompañamiento de vecinos e instituciones que fueron parte de los festejos.

Previo al inicio de la ceremonia, el intendente Bruno Cipolini encabezó el arrío de la Bandera Nacional en la plaza San Martín.

Durante su discurso, el jefe comunal realizó un recorrido por los orígenes de Sáenz Peña, evocando la llegada del ferrocarril, el esfuerzo de los pioneros que dejaron atrás sus tierras en busca de paz y oportunidades y la construcción de una sociedad forjada en la diversidad y la convivencia entre colectividades.

“Esa fuerza de quienes vinieron con lo puesto, cargando sus sueños en una valija, es la que le dio forma a nuestra identidad”, expresó.

Asimismo, remarcó que la ciudad ha sabido enfrentar cada dificultad unida, gestionando y peleando por sus derechos hasta agotar todas las instancias. En ese sentido, hizo referencia a los avances logrados en materia de seguridad, destacando el fortalecimiento del centro de monitoreo municipal y la incorporación de más equipamiento; a las gestiones para la construcción del ala pediátrica del Hospital 4 de Junio; al trabajo conjunto para resolver la problemática de los desbordes cloacales; y a las proyecciones vinculadas al perfil turístico, con obras en marcha y el desafío de recuperar espacios emblemáticos.

En la parte final de su mensaje, convocó a los vecinos a transmitir a las nuevas generaciones el orgullo de ser saenzpeñenses, poniendo como base los valores de unión, hermandad y trabajo que caracterizaron a los fundadores. “La ciudad será en el futuro lo que nosotros, las generaciones del presente, seamos capaces de construir con las herramientas que tenemos”, afirmó.

Por su parte el ministro de salud de la provincia, Dr. Sergio Rodriguez se dirigió a los presentes en representación del ejecutivo provincial y destacó el crecimiento de la ciudad y su trabajo en momentos difíciles como lo fue en épocas de pandemia.

Reconocimientos

Durante el acto se entregaron reconocimientos a vecinos e instituciones que forman parte del patrimonio humano, cultural, educativo y deportivo de la ciudad.

Fueron reconocidos:

Juan Carlos Galván, por más de cuatro décadas de labor en el Observatorio Meteorológico.

Miguel Potapczuk, referente del deporte local y guía de generaciones.

Delia Magdalena Romero de Differding, por su trayectoria docente en el ámbito de la bibliotecología.

René Asunción Villalba, por más de treinta años de trabajo en la cabina de proyección de uno de los memorables cines de la ciudad.

También se distinguió a instituciones centenarias:

La Escuela de Educación Primaria N° 37 “Juan Mamerto Garro”.

La Escuela de Educación Primaria N° 139 “Gregoria Matorras”.

La Escuela de Educación Primaria N° 135 – Asociación Cooperadora Pro Niñez.

La Banda Municipal “Maestro Fortunato Felcher”, en su primer siglo de vida.

La Asociación Española de Socorros Mutuos, fundada el 24 de enero de 1926.

La Unión Gimnástica Sokol, símbolo de la historia deportiva y cultural local.

Como cierre, se realizó el desfile del que participaron el Escuadrón Termal y las Fuerzas de Seguridad.

En la ocasión se contó con la presencia del diputado nacional Gerardo Cipolini, la presidente del Concejo Nora Gauna, funcionarios provinciales, diputados provinciales, Concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones, autoridades de las Fuerzas de Seguridad, autoridades educativas y vecinos de la ciudad.

