Con un llamado al compromiso, Cáritas Argentina lanzó su colecta anual

Buenos Aires. La campaña solidaria se realizará el 6 y 7 de junio en todo el país para sostener programas de educación, alimentación, vivienda y acompañamiento a familias vulnerables.

Con el lema «70 años alentando la esperanza», Cáritas Argentina lanzó este martes su tradicional Colecta Anual, que se realizará el sábado 6 y domingo 7 de junio en parroquias, capillas y comunidades de todo el país.

La campaña solidaria se lleva a cabo este año en el marco del 70° aniversario de la institución, fundada en 1956 con el objetivo de organizar y ampliar las acciones de ayuda y acompañamiento que numerosas comunidades eclesiales ya realizaban en favor de las personas más vulnerables.

Desde entonces, gracias al compromiso de miles de voluntarios y al acompañamiento de la sociedad, Cáritas consolidó una extensa red de contención y promoción humana presente en las 67 diócesis argentinas.

La recaudación de la colecta permite sostener gran parte de los programas sociales que la entidad desarrolla durante todo el año en más de 3.500 espacios comunitarios del país.

Entre las áreas de trabajo se encuentran educación, primera infancia, alimentación, vivienda, trabajo, integración social, prevención de adicciones y formación, además de la asistencia inmediata y el acompañamiento espiritual a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Agradecimiento a quienes acompañaron situaciones de fragilidad

En relación con este aniversario, el presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, destacó el valor de la memoria y el compromiso solidario construido a lo largo de siete décadas.

«Hacemos memoria agradecida del camino recorrido. Hacemos memoria agradecida de tantos voluntarios y voluntarias que acompañaron situaciones de fragilidad. Hacemos memoria agradecida de tantos que cuidaron, a lo largo de los 70 años, la fragilidad de nuestro pueblo. Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza», expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo la solidaridad social: «Queremos seguir alentando la esperanza. Porque donde sembramos amor, y eso es Cáritas, se enciende la esperanza».

Monseñor Carrara convocó también a toda la sociedad a realizar un aporte económico concreto para colaborar en la mejora de las condiciones de vida de muchas familias argentinas.

En ese sentido, afirmó que la campaña busca contribuir a «la construcción de una patria de hermanos y hermanas, en la que nadie quede afuera de la mesa, de esta familia que es la Iglesia».

La organización recordó que las donaciones podrán realizarse de distintas maneras: en parroquias y alcancías distribuidas en espacios públicos, así como también mediante plataformas digitales y medios electrónicos.

Formas de ayudar

Entre las opciones habilitadas figuran aportes por:

Tarjeta de crédito, débito, CBU, pagomiscuentas o Mercado Pago

Ingresando a nuestro sitio www.caritas.org.ar/sumate

Transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina: Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42 Sucursal Casa Central 0546 CBU 0150546702000000042422 A nombre de: Cáritas Argentina – CUIT 30-51731290-4. Alias: DONA.CARITAS.ARG

WhatsApp al número +54 9 11 2817-2726

Para más información sobre la Colecta Anual y las modalidades de colaboración, Cáritas invitó a ingresar al sitio oficial de la campaña.

Compartir