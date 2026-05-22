“Vamos al cine con los chicos”: alumnos del Jardín N°231 disfrutaron de una jornada recreativa

Sáenz Peña. En la mañana de este miércoles, el Cine del Centro Cultural Municipal recibió la visita de alumnos de la U.E.G.P. Nº 231 Jardín “Alba Nora Sosa de Johansson”, en el marco del programa “Vamos al cine con los chicos”, una propuesta impulsada por el municipio para acercar el cine y la cultura a estudiantes de todos los niveles educativos.

Los niños y docentes de la institución, ubicada en el barrio Nam Qom, participaron de una jornada recreativa y educativa en la que pudieron disfrutar de una función especial en pantalla grande, compartiendo además un momento de encuentro, entretenimiento y aprendizaje.

El programa “Vamos al cine con los chicos” se desarrolla desde hace varios años y tiene como objetivo brindar acceso gratuito a experiencias culturales y audiovisuales, promoviendo la inclusión y el acceso igualitario a actividades recreativas para instituciones educativas de toda la ciudad.

Desde Cultura Municipal destacaron la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas que permiten a muchos niños vivir por primera vez la experiencia de asistir al cine, fomentando además espacios de integración y participación comunitaria.

La actividad se llevó adelante en las instalaciones del Cine del Centro Cultural Municipal y contó con la participación de docentes, coordinadores y personal municipal que acompañó el desarrollo de la jornada.

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