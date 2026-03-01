Concejales de la UCR impidieron que prospere pedido de interpelación a funcionarios

Sáenz Peña. Se realizó la sesión extraordinaria del Concejo donde se trataría el pedido del bloque opositor para interpelar al intendente Bruno Cipolini y sus funcionarios, pero el bloque del PJ integrado por Leonardo Arrudi, Daiana Pereyra y Martin Tevez no consiguió avanzar con el trámite.

El oficialismo tuvo faltazos, como los de Hukosky y Neznajko, sin embargo los votos de los concejales Denis Kisiel, Daisy Zuasquita, Soledad Pérez, Nora Gauna, fueron suficientes para bloquear los deseos de la oposición. Una fuerte discusión se dio en el recinto del Concejo Deliberante de Sáenz Peña al momento que las partes argumentaron su postura respecto al proyecto de interpelación al intendente Cipolini y sus funcionarios.

El bloque opositor había solicitado la interpelación del intendente Bruno Cipolini y de funcionarios municipales mencionados en las denuncias que involucra a la Municipalidad con operaciones con la Bolsa de Comercio, entre ellos Diego Landriscina, actualmente con licencia, y la contadora Marita Quintana, para que respondieran un temario de preguntas en el recinto. Sin embargo, la mayoría oficialista archivó el proyecto.

El concejal Denis Kissiel defendió la decisión de rechazar la iniciativa al considerar que el tema ya se encuentra judicializado. «Nos reunimos como bloque, debatimos y decidimos rechazar el proyecto porque creemos que la Justicia está trabajando en el tema. Hay fiscales, hay un juez y se han conocido medidas cautelares y un embargo preventivo», expresó.

Kissiel remarcó que el dinero involucrado se encuentra resguardado. «Quiero decirles a los saenzpeñenses que la plata está en una caja, que el dinero está. Ahora hay que esperar que la Justicia se expida y determine qué fue lo que realmente pasó», sostuvo.

El edil señaló además que el bloque optó por mantener prudencia pública para no entorpecer el proceso. «No queremos intervenir ni marcar alguna postura que pueda interferir. Esto ya está en manos de la Justicia», afirmó.

También cuestionó la estrategia de la oposición, al considerar que antes de presentar una denuncia penal y convocar a una sesión extraordinaria podrían haber solicitado informes o convocado previamente al intendente para realizar consultas formales. «Entendemos que vino todo uno tras otro y que están jugando un poco a la política», agregó.

Desde la oposición, el concejal Leonardo Arrudi cuestionó con dureza la decisión del oficialismo y denunció un «blindaje» al jefe comunal. «Una cosa es la cuestión judicial y otra la responsabilidad política que tenemos como concejales. El Código Penal, en su artículo 177, nos obliga a denunciar si tomamos conocimiento de un posible delito, y eso hicimos. Pero también debemos ejercer el control institucional», remarcó.

Arrudi sostuvo que el análisis político no interfiere con la investigación penal y que el Concejo es un órgano de control del Ejecutivo. «La comunidad merece respuestas. Es una situación de extrema gravedad», afirmó.

Además, denunció que el intendente «operó» para frenar la interpelación. «Hoy dieron la orden de tumbar el proyecto y el intendente fue blindado por sus concejales», señaló.

Si bien reconoció que el resultado forma parte de la dinámica política, insistió en que el jefe comunal debería concurrir al Concejo Deliberante para responder a los representantes del pueblo.

Cabe recordar que la controversia se enmarca en el conflicto institucional y judicial entre el Municipio de Sáenz Peña y la Bolsa de Comercio del Chaco, causa que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

Fuente: DiarioChaco

