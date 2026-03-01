Zdero ratificó el rumbo del orden y pidió trabajar de manera conjunta para consolidar el crecimiento de la provincia

Resistencia. En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia del Chaco el Gobernador Leandro Zdero presentó un balance de gestión. Con firmeza ratificó las políticas de ordenamiento, y se refirió a inversiones, desarrollo de infraestructura, y modernización del Estado.

En el inicio del quincuagésimo octavo período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia del Chaco, el Gobernador Leandro Zdero, presentó un balance de gestión y adelantó los principales ejes de gobierno para 2026, con foco en el orden fiscal, la atracción de inversiones, el desarrollo de infraestructura y la modernización del Estado.

Este domingo, durante su mensaje, el jefe del Ejecutivo provincial remarcó que la administración provincial continuará con una política de austeridad fiscal, control del gasto público y reducción progresiva de impuestos para estimular la actividad económica. En ese marco, destacó que la provincia ya abonó más de 200 millones de dólares de deuda heredada y que se gestionan mecanismos de refinanciación para compromisos futuros.

Entre los anuncios más relevantes, el mandatario adelantó el envío de un proyecto de reforma constitucional para garantizar estabilidad jurídica a grandes inversiones, en línea con el régimen nacional de incentivo a inversiones, así como también una nueva Ley de Incentivo a las Inversiones que reemplazará el actual esquema de promoción industrial.

En materia de infraestructura, confirmó que durante 2026 se ejecutará un plan de obras superior a los 33.000 millones de pesos. Entre las iniciativas más importantes mencionó el avance del Segundo Acueducto del Interior, la pavimentación de rutas provinciales estratégicas y nuevas obras sanitarias y de seguridad. Además, anunció próximas licitaciones para el ala pediátrica del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña y ampliaciones en infraestructura penitenciaria y policial.

También destacó “el desarrollo logístico de la provincia con la reactivación del Puerto de Barranqueras y los avances hacia la habilitación definitiva del puerto de Las Palmas, lo que permitirá fortalecer el comercio y la salida de producción regional”.

En el área educativa, el gobernador subrayó mejoras en los indicadores de alfabetización y la distribución masiva de libros y cuadernillos del programa Aprendo Leyendo. A ello se suma la instalación de antenas satelitales en escuelas rurales y la regularización de miles de cargos docentes mediante concursos.

En salud, informó inversiones en equipamiento hospitalario, digitalización del sistema sanitario y la incorporación de tecnología de alta complejidad, además de anunciar nuevas compras de tomógrafos para hospitales de la provincia.

Respecto a seguridad, remarcó el fortalecimiento del combate al narcotráfico, la ampliación del sistema de videovigilancia y la incorporación de nuevos efectivos policiales. Asimismo, reafirmó la decisión de avanzar en políticas de orden público y cumplimiento de la ley.

En el plano productivo, el mandatario destacó programas de financiamiento para el sector agropecuario, el impulso a nuevos proyectos industriales y la creación de empleo privado, junto con la puesta en marcha de la Agencia de Inversiones para facilitar la llegada de capitales y el desarrollo de emprendimientos.

Finalmente, el gobernador convocó a los distintos sectores políticos, sociales y productivos a trabajar de manera conjunta para consolidar el crecimiento de la provincia y sostuvo que el objetivo es construir un Chaco con más oportunidades, inversión y desarrollo para los próximos años.

“Hemos transitado 2 años intensos, de decisiones difíciles, de reconstrucción y de avances concretos. Sabemos que hicimos mucho, pero también somos plenamente conscientes de que falta mucho por hacer. Gobernar no es administrar inercias, es animarse a cambiar realidades, y ese proceso exige tiempo, constancia y, sobre todo, una comunidad dispuesta a caminar en la misma dirección. El futuro del Chaco no depende únicamente de un gobierno, sino de la actitud de cada actor social, político y productivo que decide comprometerse con una provincia más grande y con más oportunidades. Por eso este tiempo, que no está atravesado por la lógica electoral, nos ofrece una oportunidad valiosa: la de trabajar espalda con espalda, más allá de las diferencias, con la mirada puesta en lo que verdaderamente importa», sostuvo.

Y agregó: «Nuestros abuelos y nuestros padres soñaron una tierra de progreso, de dignidad y de oportunidades para sus hijos. Honrar ese legado significa no resignarse, no naturalizar las limitaciones y asumir cada día el desafío de transformar la realidad con esfuerzo, creatividad y coraje colectivo. Yo quiero ese Chaco donde todos sean parte. Ese Chaco que no se conforme con lo dado, sino que se anime a transformarse. Un Chaco que abrace su diversidad, que valore el trabajo, que celebre el talento de su gente y que entienda que la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino una decisión cotidiana. La transformación no ocurre de un día para el otro, pero comienza cuando una sociedad decide creer en sí misma y avanzar sin miedo hacia el futuro”.

Además dijo: “el coraje no es ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él.

Este mensaje lo debemos internalizar cada chaqueño: “No hay tiempo para detenerse, no hay que ceder ante el cansancio ni el ruido, porque la historia la escriben los que siguen de pie cuando parece más difícil. Que el miedo no les quite el paso, que la duda no les robe el sueño, porque detrás de cada intento valiente nace el mañana que todavía no vemos. Que ese coraje nos encuentre juntos, trabajando, soñando y construyendo el Chaco que merecemos”.

“De esta manera, doy por inaugurado oficialmente el quincuagésimo octavo período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco”.

Compartir