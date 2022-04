Concejales saenzpeñenses autorizan el aumento del boleto de colectivo urbano

Sáenz Peña. La nueva tarifa del boleto único será de $54,93. El valor del boleto para primarios será de $27,46; Secundario, Terciario y Universitario $41,20.

El Concejo Municipal de Sáenz Peña autorizó este miércoles un aumento al boleto del colectivo urbano a la única empresa que funciona en la ciudad, la línea 1 de la empresa San Roque.

Esta solicitud de aumento ingresó al órgano el año pasado. Lo requirió el gerente de la empresa, Julián Villar. El proyecto fue analizado en el seno de las comisiones y, tras considerar que reunía los requisitos para realizar un reajuste tarifario, fue aprobado por unanimidad.

Se cumplimentó con la correspondiente audiencia pública y la Oficina de Costos del Municipio intervino para recomendar que se lleve a cabo el ajuste en virtud de las variantes económicas sufridas y el impacto directo en el boleto del transporte urbano.

De esta manera, los ediles autorizaron a la empresa a aumentar la tarifa del boleto único a un precio de $54,93.

En tanto, la Tarifa Social Nacional recibió un aumento de $24,71; la Social Local $21,97 y para jubilados y pensionados también $24,71.

También se actualizaron los valores del Boleto Estudiantil, al solo efecto de la liquidación del subsidio por parte del Estado Provincial. Así, el valor del boleto para primarios será de $27,46; Secundario, Terciario y Universitario $41,20.

Este tarifario entrará en vigencia a partir de la promulgación de la norma.

Opiniones

Al respecto, la presidente del bloque Chaco Somos Todos, Nora Gauna, destacó el trabajo de los ediles por la unanimidad y se hizo eco de los reclamos recibidos por parte de los usuarios de la Línea 1 sobre la falta de frecuencia de colectivos y la carencia de horarios extendidos para la noche.

Por su parte, el concejal Ernesto Blanco consideró: «El servicio tiene que mejorar para el pasajero y el empresario no puede tener excusas. Ya hemos aprobado lo que pedía, pero a partir de ahora vamos a exigir un mejor servicio. Ya no tiene excusas para no mejorar la frecuencia y la limpieza de los coches «.

Carlos Pereyra, presidente del bloque Vamos Chaco, mencionó a pesar de estar originalmente en contra de la suba: «Era necesario apoyar este pedido porque también somos conscientes que hubo un desfasaje económico».

En este sentido, reconoció que al usuario no le gustará el aumento, pero aclaró: «A partir de eso le podemos pedir al empresario que mejore el servicio y si hay que llamar a licitación para una nueva empresa que cumpla el servicio, hay que hacerlo «.