Concierto por la Paz: música, danza y canto, para dar un mensaje saenzpeñense

Sáenz Peña. Organizado por la Colectividad Suiza Alemana, se llevó a cabo este sábado por la mañana en el Centro de Convenciones de Ferichaco, un concierto por la paz. Participaron integrantes de la Orquesta Vientos de Cambio, ISPEA y el coro de adultos y niños de la UEGP N° 169.

El evento tuvo interpretaciones como «Yo vengo a ofrecer mi corazón», «Seguir viviendo sin tu amor» y «Vientos de cambio», de Scorpions.

Natalia Dorado, del ISPEA, señaló: «Nos juntamos un grupo de artistas, estudiantes, nos juntamos en este evento por la paz, en este tiempo que nos toca está bueno compartir y encontrarnos para hacer arte».

El director de la Orquesta Vientos de Cambio, Ricardo Velásquez, deseó que la guerra entre Rusia y Ucrania termine pronto y «que Dios oriente a la gente que toma decisiones para esto porque en un mundo globalizado como tenemos, nos va a tomar inmediatamente, es una cosa que nos va a tocar a todos». «Nos juntamos con esta actividad para dejar ese mensaje de paz que todos necesitamos», agregó.

Héctor Wasinger, presidente de la colectividad Suizo Alemana, explicó el significado de esta actividad y agradeció a todos los que participaron en transmitir este mensaje.

La presidente de la Federación de Colectividades Extranjeras, Elena Infeld, afirmó que realizaron el evento para pedir por la paz y aclaró: «Lo seguiremos haciendo, decimos no a la guerra, los conflictos siempre se pueden resolver a través del diálogo. Pido que se deje de militarizar los corazones, a los jóvenes y a la gente indefensa. Basta de discursos de odio, busquemos lo que nos une, sólo así podremos soñar en un mundo sin muros y sin odio donde podamos decir no a la guerra, no al odio, si a la paz».