Confirmaron las prisiones preventivas para todos los imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Resistencia. A menos de 24 horas de que los siete detenidos e imputados por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski sean trasladados a Fiscalía para conocer las casi 200 pruebas en su contra, el Equipo Fiscal Especial (EFE) convocó a una conferencia de prensa, junto a procurador adjunto Miguel Fonteina, para confirmar la prisión preventiva de todos los involucrados. Algo que ya habían anticipado la semana pasada.

Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, miembros del EFE, comenzaron la conferencia de prensa pasada las 20 horas y explicaron que el delito de «encubrimiento agravado» es un delito excarcelable pero que «ante la gravedad del hecho, del entorpecimiento de la investigación y de las maniobras para eliminar rastros probatorios, que no es procedente la libertad de los mismos».

El primero en hacer una reconstrucción de lo ocurrido el 2 de junio fue Gómez quien indicó: «Cecilia ingresó a esa casa a las 9.16 y no salió por sus propios medios. Ella creía que iba a viajar a Ushuaia y se despidió de su familia, les contó que tenía miedo de viajar en avión. Su última búsqueda fue cómo armar la valija, qué se puede llevar, dónde comprar chocolate en Buenos Aires y dónde tomar el mejor café. Ella, no solo creía en esa historia del viaje, sino que estaba ilusionada . Pero nunca se compraron los pasajes».

Ese viernes 2 de junio, continuó el fiscal, a las 18 horas de la casa ubicada en Santa María de Oro al 1460 «salieron con bolsas de residuo en una actitud muy sospechosa» y añadió: «Debajo de esa bolsa de residuo estaría el cuerpo de envuelto en una frazada de color marrón».

«En el campo de la familia Sena, en lo que se llamaba chanchería, en un lugar determinado hubo una quemazón, donde se encontraron restos óseos que son de persona humana. En el río Tragadero también se encontraron restos de persona adulta y que corresponden a una única persona. No son solamente huesos de la mano y los pies, sino también restos de cráneo «, añadió Gómez sobre pruebas claves que lograron recolectar.

Miguel Fonteina declaró durante la conferencia de prensa que «este hecho macabro, como lo señaló el doctor Gómez, marca un antes y un después en Chaco, porque ustedes están tan asombrados como nosotros para, primero, hacer desaparecer a Cecilia, de lo macabro que fue este hecho para hacer desaparecer las pruebas y de lo macabro que fue con la aparición de numerosos actores que pretendieron desviar la investigación, es por eso que marca un antes y un después».

A César Sena le imputaron el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, y concurso premeditado de dos o más personas en un contexto de violencia de género (femicidio), mientras que a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas.

La defensa de quien fue la pareja de Cecilia, Ricardo Osuna, anticipó que apelará lo resuelto por los fiscales, mientras que Juan Carlos Saife, abogado del matrimonio de dirigentes sociales, indicó que primero leerá la resolución y luego resolverá qué hacer. Se cree que irá en oposición ante el Juez de Garantías.

En cuanto a los colaboradores de los Sena; Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, junto al casero Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso todos ellos están imputados de «encubrimiento agravado».

¿QUÉ PASÓ EL VIERNES 2 DE JUNIO?

Para los fiscales que llevan adelante la investigación, a Cecilia la mataron en la casa de la familia Sena, en Santa María de Oro 1.465, el viernes en que la joven ingresó a ese domicilio y nunca más se la vio salir. «La mataron entre las 12 y 13 horas», cree el Equipo Fiscal Especial y sostiene que podría haberse tratado de un crimen premeditado por una «situación económica».

¿QUIÉN LA MATÓ?

El fiscal Jorge Cáceres Olivera indicó que no se podrá saber quién le dio muerte a la joven de 28 años «pero sí –habrá- una reconstrucción lo más precisa y certera». «Tenemos entendido que hubo una premeditación entre los padres de César Sena, conjuntamente con César, para dar muerte a Cecilia. Si bien el cómo murió Cecilia no ha sido determinado, esperábamos que el equipo de antropólogos nos dé una pista pero no se ha podido establecer esa información», concluyó al respecto.