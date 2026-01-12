Contrastes ciudadanos: la falta de compromiso de los vecinos

Sáenz Peña. En las ultimas semanas se han observado como pastizales se fortalecen en presencia. Incluso en zonas céntricas. No son solo terrenos, a veces los ciudadanos ni siquiera pueden utilizar las veredas para transitar. Pero, ¿toda la culpa es de las autoridades o hay desidia del vecino ante la falta de responsabilidad cívica?

Muchas veces, espacialmente en tiempos de lluvia la gente se queja por la lentitud en el escurrimiento del agua. Pero hay que observar, particularmente en los barrios, el estado de los desagües y alcantarillas. Durante las últimas lluvias, esta semana que finalizó y el registro fue de alrededor de 100 mm en pocas horas, personal de la Secretaría de Servicios Públicos tuvo que trabajar en unos 15 a 20 taponamientos en distintos sectores de la ciudad. ¿El motivo? lo de siempre: plásticos, ramas, electrodomésticos viejos, pedazo de colchones, cubiertas desechadas, etc. Pese a que el servicio de recolección funciona, toda la semana en toda la ciudad.

Pareciera que si bien muchos se quejan por el avance de malezas, la aparición de algunos basurales, o los taponamientos, pocos son los que reflexionan que el comportamiento de un buen ciudadano respecto al mantenimiento del frente de su propiedad se basa en principios de responsabilidad cívica, convivencia y respeto por el espacio público.

La gente se queja cuando la falta es de los funcionarios por inacción. Pero ¿que hay de mantener el frente limpio, sin basura, escombros, ramas ni objetos abandonados?

Entender que el frente de la propiedad no solo es parte del hogar, sino también del entorno urbano compartido, y para eso hay que colaborar con la imagen, seguridad y salubridad del barrio. Es decir asumir un rol activo en el cuidado de la propiedad y del espacio común, contribuyendo a una ciudad más ordenada, segura y agradable para todos.

Si se observa el mantenimiento de los espacios públicos, incluso el trabajo de desmalezado que con frecuencia se realiza en la ciudad, además del retiro de ramas y escombros, hay un marcado contraste con algunas propiedades incluso algunas ubicadas en pleno centro donde el vecino ni siquiera corta el pasto frente a su puerta.

