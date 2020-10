Coronavirus: El doctor Rodríguez habló del seguimiento desde la capital, aumento de casos e irresponsabilidad social

Sáenz Peña. El Médico en contacto con Radio La Red, instó a la sociedad a una toma de conciencia sobre los cuidados ante el aumento de casos. “El sacrificio de 15 días puede significar un alivio al sistema de salud”, dijo.

El Doctor Sergio Rodríguez es uno de los médicos que más ha trabajado en la lucha contra el COVID en nuestra ciudad, en una entrevista remarcó “ya no creo que la gente comprenda la gravedad de la situación. Recién cuando se chocan la pared de las consecuencias, se dan cuenta”.

El médico infectólogo habló también sobre la posibilidad de endurecer la cuarentena: “creo que lo que buscan es una sola cosa, que es pasar esta situación y aliviar al sistema sanitario. Ayer, por ejemplo no sé si había una sola cama en toda la provincia”.

Seguimiento desde Resistencia

Consultado sobre por qué se van a monitorear los casos desde Resistencia, el doctor señaló que “la semana pasada el Ministerio decidió que el seguimiento de casos solamente se va a hacer desde Resistencia a través del 0800 y que la coordinación va a ser única y central. Ya están tomando las riendas y creo que está bueno que sea así”.

Para explicar esta modificación aclaró que “el sistema 0800 de monitoreo permite tener estadísticas y seguimiento, va a terminar siendo un registro del sistema sanitario, por lo cual hay que darle cierta entidad y funcionalidad. En Resistencia hay responsables de ese sistema que están trabajando desde un primer momento”.

Aumento de casos

Sobre el incremento de casos positivos, el médico señaló que “a partir del fin de semana se ajustaron los sistemas de carga con una colaboración importante de los laboratorios privados, nos encontramos con un aumento de casos que es una mezcla de casos nuevos con casos de semanas previas y que faltaban hacer la confirmación con el paciente”.

“También es esperable que tengamos la cantidad de casos positivos actuales porque la movilidad no frena y la dispersión de los casos tampoco y estamos llegando a una situación bastante crítica”, alertó el profesional.

Irresponsabilidad social

Acerca de las juntadas y fiestas clandestinas, remarcó que “si no aprendemos a advertir al vecino que no cumple, no nos quejemos cuando un familiar necesite una cama con oxígeno, una cama en un hospital, y te digan no hay”.

“Se puede tener un hospital con 1000 camas, pero lo que no vas a tener son los recursos humanos, porque lleva tiempo formarlos. Entonces tenemos que ser claros: el sacrificio de 15 días puede significar un alivio para que podamos recibir nuevos pacientes. Porque si hoy seguimos con la aparición de nuevos casos, nos vamos a pegar contra la pared”, advirtió Rodríguez.

Para concluir, el profesional opinó que “no se puede consentir la aglomeración de personas con la excusa de que tienen derecho a divertirse, porque entonces no tenemos que sorprendernos frente a la muerte y a la tragedia”.