Coronavirus: gastronómicos, controles, decreto y responsabilidad invidual

Sáenz Peña. Una queja persistente es la falta de controles sobre las restricciones, determinados abusos, en donde la gente cobra un rol clave. La preocupación por la alta positividad en testeos, la caída en edad de los contagios nuevos, y el permanente peligro de saturación del sistema, asustan.

Juan José Fuentes, funcionario municipal que integra el Comité de Emergencia, abordó el tema en Radio La Red. Quiso ser cauteloso pero no escondió la preocupación en la gestión Cipolini por lo que sucede, y expresó que cuando se visitó los locales gastronómicos y se entrevistaron con los propietarios, «nos decían los gastronómicos que por más de que les pongan los horarios de cierre, los clientes se reúsan a retirarse”. Podría sonar a excusa, pero Fuentes plantea una realidad innegable: la gente no asume su responsabilidad individual y eso se plasma en las cifras semanales.

Se han incrementado notoriamente los testeos en las postas, especialmente en la Sala de Febriles del Hospital 4 de Junio. El Municipio saenzpeñense ha actuado buscando un equilibrio muy fino, entendiendo las posturas del comercio aplastado por una cruda realidad económica que deja decenas de comercios con persianas bajas, con la gravedad que detrás de cada comercio hay puestos de trabajo y tras ellos familias.

De la expresión reciente del funcionario se desprende que los controles no se hacen en Sáenz Peña como sí ocurren en Resistencia donde la Policía monta retenes pidiendo a todo el mundo exhibir el «pasaporte chaco» (única herramienta que demuestra poseer permiso esencial de circulación), mientras que en Sáenz Peña los controles se reducen a observar que las motos tengan carenado o no enseñen vicios en numeraciones. Si bien la Municipalidad cuida las formas, por una cuestión institucional, a la vista está que en tierras saenzpeñenses los controles de cumplimiento de los Decretos del Gobernador no tienen ni la efectividad ni la contundencia que en la capital.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cumplir las ordenanzas municipales, en algunos casos nos hemos encontrado con recursos hechos por abogados que no podíamos hacer cumplir los decretos provinciales”, expresó el funcionario, y reconoció que la comuna local ha dialogado en varias oportunidades con la Policía y con la Justicia, pero se han encontrado con que los fiscales no actúan con el poder que les da el decreto.

Las expresiones de Fuentes son una muestra de la preocupación del intendente Cipolini y su Gabinete. «Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad de cada uno, si algo nos demostró el Covid es que uno solo no se salva, esto tiene que ser un trabajo colectivo no solo de médicos y enfermeros, sino toda la comunidad”, dijo.

Ciertamente los padres han perdido el control sobre sus hijos. Los jóvenes se vacunan y creen que una dosis los inmortaliza frente a una enfermedad agresiva y cada día mas desconocida. De continuar esta actitud individualista de no hacer hincapié en los cuidados, de no compartir, de juntarse sin utilización de barbijo mediante, de no ser responsables cuando se asiste a un local gastronómico a sabiendas de que con determinadas actitudes se perjudica un lugar que sostiene familias mediante el empleo, se seguirá pendiente y de reojo con el miedo al permanente peligro de saturación del sistema.