«Cuando se avance con la investigación, sorpresa mayor vamos a tener», la advertencia en el caso de la médica trucha

Sáenz Peña. Con el avance de los días queda más en evidencia que Lidia Ojeda venía haciéndose pasar por médica hace mucho tiempo, y queda más expuesto el ministro de Salud Sergio Rodríguez ante lo que ha sucedido. Una fuente del Ministerio advierte que serían al menos 5 los hospitales donde trabajo, y que podrían ser cientos los muertos en su haber. La mujer se fugó a Buenos Aires.

Ante la consulta sobre la postura del ministro Sergio Rodríguez que dijo no saber nada, una fuente del mismo Ministerio de Salud indicó que con esta situación «están hasta las b… hace 1 año viene trabajando en los hospitales de Los Frontones, Pampa del Infierno, Bermejito, Tres Isletas, Pampa del Indio», señalando así que no sólo se trata de Quitilipi o Plaza.

La misma fuente asegura que «cuando se avance la investigación sorpresa mayor vamos a tener. Esto es información de ambulancieros que trasladaban a la falsa Dra.».

Algunos espacios de comunicación, como Nada se sumaron al debate y dejaron varios interrogantes que debería responder el ministro de Salud:

-A nombre de quién venían nos pagos desde el ministro o los Hospitales a la médica trucha?

-Quién le facturaba las horas de guardia o la atención por su «trabajo» a la médica trucha?

-Le pagaban en negro sus trabajos?

-Qué directivos les pagaron si fue en negro?

-Porque los directores de los hospitales no cuentan?

-Porque no cuenta como le pagaban?

Ahora bien, si como menciona la fuente consultada, del propio Ministerio de Salud, esta mujer «hace 1 año viene trabajando en los hospitales de Los Frontones, Pampa del Infierno, Bermejito, Tres Isletas, Pampa del Indio», además de los de Quitilipi y Plaza, la gran pregunta es si ¿hay más casos? o bien ¿Cuántos juicios deberá enfrentar el Estado chaqueño y deberán ser pagados con los impuestos de todos los ciudadanos?

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