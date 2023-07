Declaran culpable a Erick Rebollo, el abogado que borracho chocó y mató a José Ponce

Sáenz Peña. El abogado fue condenado la mínima pena de dos años y medio en suspenso. Fue inhabilitado y se le prohibió conducir por cinco años. La familia de la víctima lamentó la sentencia de la jueza Glibota.

Durante el juicio el fiscal Carlos Rescala había pedido una condena de 4 años y seis meses de prisión efectiva. «Rebollo ha infringido una norma, realizó una maniobra y condujo de una manera prohibitiva», había dicho en las conclusiones finales.

Martín Murcia, abogado querellante, que representó los intereses de la familia de José Ponce, había solicitado para el imputado Rebollo la pena de cinco años de prisión efectiva, agregando el agravante de alcoholemia. Miguel Mijaluk en presentación de la joven que acompañaba a José Ponce el día del accidente compartió la pena que pido el titular del Ministerio Publico Fiscal, Carlos Rescala. En tanto que el Defensor Oficial N°2 Matías Jachesky, que asumió la defensa de Rebollo, había solicitado para absolución de culpa y cargo de su cliente.

Rebollo el pasado 1 de septiembre de 2018 cuando conducía su camioneta a gran velocidad estando borracho arolló a José Ponce que se trasladaba en moto con su novia. Y luego del accidente tuvo una actitud denigrante para con quien quedó tendido en el piso y horas más tarde moriría a causa de los golpes producto del impacto.

Rebollo jamás pidió disculpas por lo sucedido, y durante el juicio se mostró arrogante y superior. La familia de la víctima buscaba consuelo y justicia, y al escuchar la sentencia considero que «inocente no es, pero va a seguir en las calles, me parece totalmente injusto, creo que con esta sentencia lo que hacen es pisotear a la sociedad». «Es muy triste la situación, no da ni un poco de consuelo este veredicto», dijo el hermano de la víctima.

«Esperábamos expectantes esta sentencia porque pensamos que nos iba dar un poco de consuelo, pedíamos a la jueza que tenga un poco de empatía con las personas que realmente fueron afectadas, y no que sea empática con un tipo que le importa nada su vida ni la vida de los demás», sostuvo Damián Ponce.