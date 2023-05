Denuncian que «bajaron» una lista porque no se encolumnó a Comisso

Sáenz Peña. Cristian Gonzálesz, referente del Sindicato de Panaderos, junto a otros vecinos armó una lista para participar en las PASO dentro del frente CER. «No se que decir, a nuestra carpeta se la comió la vaca», dijo en LT16 donde denunció «una mano negra» en Sáenz Peña.

El CER que conduce Gustavo Martínez en Sáenz Peña no consiguió la unidad, y por ello lleva dos listas de concejales adheridas a la candidatura del comerciante y ex concejal Fabián Comisso, pero había una tercera opción que se desprendió de ese armado y sólo llevaba concejales sin categoría de intendente, lo que motivó el malestar de los armadores del CER.

Cristian Gonzálesz, referente del Sindicato de Panaderos, junto a otros vecinos armó una lista para participar en las PASO dentro del frente CER y decidió no adherir al candidato elegido por Gustavo Martínez, pero la lista no prosperó. Según González, en declaraciones a LT16, llevaron la carpeta a la Junta Electoral del frente pero ésta nunca apareció luego y la lista no fue cargada.

«Nos dijeron que dejáramos la carpeta. Que harían un trámite que faltaba en el Tribunal de Cuentas, que ellos le hacían ese trámite a todos los compañeros del interior, pero nuestra carpeta desapareció, a nuestra carpeta se la comió la vaca y por eso no vamos a participar como esperábamos», dijo. Por lo sucedido culpó a «personajes de Sáenz Peña» que son parte de «la vieja política y sus mañas», aunque no dio nombres en su acusación.

González había mencionado hace semanas en LT16 por qué decidieron no encolumnarse a Comisso: