Duca reclama ocuparse de la ruralidad «porque para eso se volvió»

Sáenz Peña. El secretario del PJ local publicó una fuerte opinión donde plantea al Estado que es hora de comenzar a brindar igualdad de oportunidades en serio. La opinión apunta a pedir una ruralidad que incluya.

«La ruralidad se MERECE un Estado presente en todos los aspectos y en mayor medida su niñez. Quien verdaderamente conozca el territorio sabe de que hablo, las niñas y niños de la ruralidad padecen asimetrías durante todo su desarrollo, las oportunidades en Educación, como la asistencia en lo que hace a la Salud Pública distan mucho de asemejarse a la que recibe una niña o niño de zona urbana», señala en un artículo de opinión titulado «Basta de chaqueños migrantes».

En otro párrafo señala que «es hora de comenzar a brindar igualdad de oportunidades en serio, se debe propender a lograr una ruralidad que incluya, una ruralidad que contenga y no una que expulsa a sus miembros al desarraigo, ese desarraigo que los condena a las periferias de los grandes centros poblados donde terminan de perder su identidad, su cultura y su dignidad, asegurando para sus familias un futuro de exclusión y olvido donde la delincuencia y el narco terminan de destrozarlos segando los sueños de miles de niños». «Esa REALIDAD que duele y sobremanera hay que transformarla, no cuesta tanto. Hay que coordinar acciones y OCUPARSE miles de niños chaqueños esperan que alguien les quite el ESTIGMA de la crucifixión del olvido, esa que provoca la incapacidad, la indolencia, la corrupción o la más absoluta y miope insensibilidad», cita Duca.

Finaliza su escrito señalando: «En nuestras Colonias Rurales y la reconversión de nuestras cooperativas agregando valor en origen a nuestra producción (horticultura, animales de Granja, etc.) en gran medida está la respuesta.

Para eso se VOLVIÓ!».