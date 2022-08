Duro cruce de Julio Bojanich a Ricardo Sánchez por «ninguneo» a Domingo Peppo

Sáenz Peña. En términos irreconciliables Julio Bojanich, dirigente justicialista del espacio Todos Unidos, que se referencia con el ex gobernador y actual embajador Domingo Peppo, habló de los dichos del «gustavista». «Peppo esta más fuerte que nunca camino a la Gobernación», dijo.

«Hace un mes atrás, en Villa Ángela, lanzó oficialmente su candidatura a Gobernador y en ese camino estamos», dijo Julio Bojanich en LT16 AM950 este jueves, y citó que «Ricardo dejó de ser Ricardito cuando se le perdonaba todo».

Sobre el dirigente saenzpeñense dijo que «ya es un hombre grande, un político avezado, pero me sonó algo atrevido e irrespetuoso sus manifestaciones hacia Domingo Peppo la otra vez en la radio». «Tratarlo de un buen compañero a Domingo Peppo y excelente persona es olvidarse de la larga trayectoria que tiene Domingo Peppo», expresó, y agregó: «Peppo fue varias veces intendente, ministro, diputado, gobernador, embajador, yo creo que Sánchez ni arranca como para decir yo lo voy a convocar».

«Creo que Domingo Peppo no está esperando que lo convoque nadie, para nada. Es cierto que está muy consolidado Gustavo y el Gobernador, y creo que a ninguno le hace falta que Ricardo los apoye y diga que ellos son lindos», manifestó Bojanich.

«El PJ tiene tres pilares hoy, y de esos tres es Domingo Peppo quien más elecciones ha ganado, porque si vamos a las diputaciones de Sánchez o las senadurías de Capitanich, son listas sábanas, si tengo quien me coloque, si me espacio me lo permite, voy en la lista y entro, muy distinto es lo de Domingo Peppo que en muchas ocasiones se jugó la cabeza solo y ganó», sostuvo enfático.

Por otra parte criticó que en la organización del PJ (saenzpeñense) «el Peppismo no existe, porque otra vez entre gallos y media noche, con Sánchez a la cabeza arreglando entuertos». «Por eso él mismo en esa nota hablaba que no puede haber 4 o 5 representantes, que tiene que haber un espacio con un sólo representante para ganarlas elecciones, faltó decir debo ser yo, lo único que le faltó decir, pero no, tiene que haber 4, 5 o los que tengan ganas, a qué le tienen miedo a la interna», indicó.

«Nosotros estamos en Todos Unidos en total carrera, trabajando para la Gobernación 2023, y vamos a las PASO o seremos convocados, a lo mejor tenemos la suerte de Sánchez nos convoque», señaló en Voces de la Jornada, y dijo también que «molestan los ninguneos, Capitanich habla de los tres períodos del Gobierno justicialista, se olvidan del período de Domingo Peppo. Esas cosas molestan, pero no importa, a Sánchez lo está atacando la nostalgia de haber sido y el dolor de ya no ser».

«Nosotros estamos trabajando, tranquilos, confiados y bien, me sorprende la cantidad de gente que piden reunirse con Domingo Peppo, y los que se reúnen, no damos nombres porque hay temor a los aprietes y los pases de factura», citó, agregando que «están dadas todas las condiciones para todos los casos», y dejó abierta la posibilidad de que Peppo se presente en las PASO por dentro o por fuera del Frente de Todos, y dijo que el Frente de Todos eliminó al Partido Justicialista y expresó: «no entiendo porque tanto tanto problema por si Peppo está o no está, bueno que lo sepan, Peppo está, y está trabajando fuerte».

