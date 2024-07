El Centro de Documentación Rápida a contra corriente del pregón del gobernador Zdero

Sáenz Peña. Chismerío, falta de empatía, sumariados, promesas incumplidas, falta de gestión, manoseo de personal y hasta agresiones que fueron encubiertas. Una oficina pública que debiera estar para solucionar problemas hundida en la desidia y con horarios recortados. Lejos de lo que el Radicalismo prometió en campaña.

La llegada de «la premiada» Marina Vasileff al Centro de Documentación Rápida saenzpeñense convirtió a este espacio en un «hervidero» de críticas y malestar, no sólo de trabajadores sino de la gente que deambula sin poder solucionar un trámite por la clara falta de gestión y la desidia que sepulta las promesas del Radicalismo en campaña y que van a contra corriente del pregón del gobernador Zdero, que en definitiva es quien queda expuesto por las acciones de unos pocos.

Las denuncias sobre el personal que conducía el Registro de la Propiedad del Inmueble, que derivaron en reubicaciones, suman un condimento especial. ¿Quien «banca» políticamente a los que son reacios al apego al trabajo y la organicidad? Ni las autoridades partidarias locales, ni las políticas gubernamentales con representación territorial ni el titular del Ministerio de Gobierno parecen percatarse de lo que sucede intramuros. El sumariado ex director del RPI de apellido Dayub se encuentra de licencia y nunca se presentó a trabajar en el CDR perteneciente al Registro Civil, como tampoco lo hicieron las otras dos personas sospechadas de apellido Bojanich y Milovich que hoy gozan de vacaciones.

Mientras tanto, los precarizados (muchos con contratos de 18 mil pesos), están sin vacaciones o francos a pedido de la flamante nueva inspectora «premiada» Marina Vasileff. Es decir que el Gobierno que tanto criticó la precarización laboral hoy, con las ejecuciones empuñadas por la ex funcionaria municipal que celebró su cumpleaños en plena pandemia a lo Fabiola, utiliza la mano de obra barata para cubrir a los de planta. ¿Es parte esto del pregón del gobernador Zdero? Seguramente no.

Los precarizados, si bien prestan servicio dos veces a la semana, viven un manoseo constante ya que desde que asumió Vasileff ésta cree que tiene a cargo una cuadrilla de empleados municipales como cuando estaba en Tránsito, e incluso aseguran algunos que esgrime promesas de aumento de sueldo o mejoras de contrato que no se cumplen porque no dependen de ella, lo que conformaría una mentira, «pero nos promete igual», dicen.

El Centro de Documentación Rápida que fue inaugurado por el ex gobernador Capitanich en una de las naves de la ex FeriChaco atendía en horario corrido de 6.30 a 19. La función era dar la mayor cantidad de respuestas no sólo a los saenzpeñenses sino a la ciudadanía del interior.

Hoy sin embargo, a desidia que sepulta las promesas del Radicalismo en campaña de mejoría del Estado y el lugar solo habilita un turno de 7 a 12. En estos días hay solo dos máquinas en funcionamiento, y otras dos descompuestas, sin arreglos ni se gestión para arreglarlas. La gente asiste al lugar y se encuentra con una excusa recurrente desde hace semanas: «no hay sistema». Existiendo una dependencia de Ecom Chaco a pocos metros no pueden garantizar ni acceso a internet para realizar los trámites.

Las personas que acuden a pugnar por un turno mencionan que son largas horas de espera, mientras observan personal ocioso departiendo charlas y tomando mates, sin empatía por el tiempo que la gente esclaviza y pierde.

Los problemas y sospechas de actos enredados a sospechas de corrupción denunciados por la subsecretaria de Asuntos Registrales, la escribana Ivana Marinich, que motivó la afectación de personas del RPI al CDR perteneciente al Registro Civil no sumaron capital humano motivado en servir. Tal vez sólo se buscó un castigo cumpliendo con los dichos de algún funcionario que habría señalado que «el Registro Civil es el basurero del Estado».

Por si fuera poco, hay quienes asumen que la ex funcionaria municipal ahora convertida en Inspectora Regional habría escondido y minimizado un hecho muy grave, en el que un personal amenazó con una tijera a un compañero de trabajo. De este episodio no se supo nada ni se conocen actos administrativos ni preocupación manifiesta por el máximo responsable político del área, el ministro Gómez.

¿Reaccionará el Gobierno ante estos hechos y ante la situación que vive el ciudadano de acudir a una oficina pública y sólo conseguir que lo traten como un número? Estos hechos no colaboran a fortalecer la imagen del gobernador Zdero, y por más que se crea lo contrario las elecciones de medio tiempo del año próximo están a la vuelta de la esquina.