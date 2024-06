El gobierno de Zdero nombró como Inspectora de Zona Central de Registros Civiles a quien festejó su cumpleaños en pandemia como Fabiola

Sáenz Peña. Lo que está mal está mal, no importa si lo hace Fabiola Yañez la mujer de Alberto Fernández o la directora de Transito Marina Vasileff, publicó ChM el fin de semana.

El medio recordó que la esposa del expresidente Alberto Fernández celebró su cumpleaños en plena Pandemia y fue un crimen criticado por la UCR. Pero en la Termal, en plena Pandemia, una funcionaria hacia lo mismo y había que «excusarla», esconderla en distintos cargos, y ahora premiarla. El Gobierno de Zdero nombró a Marina Vasileff como inspectora de zona central de registros Civiles en Chaco.

La UCR, y en particular los dirigentes saenzpeñenses de ese partido, suele ser muy crítica de las inmoralidades de la política. Pero, para ser justos, lo que está mal está mal, no importa si lo hace Fabiola Yañez la mujer de Alberto Fernández o la directora de Transito de un Municipio que cerró todas las actividades y controlaba y exigía que no te reúnas con tu propia familia.

Por la cuarentena estricta no se podía despedir a los familiares muertos y tampoco realizar ningún tipo de reunión social. Mucho menos celebrar cumpleaños. Pero el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos se celebraba uno, el de la primera dama, Fabiola Yáñez. Ese mismo año, pero en mayo, la entonces directora de Tránsito saenzpeñense hizo una fiesta de cumpleaños prohibida y usando las redes sociales se justificó, como si fuera una tomada de pelo, diciendo que «molesta que la quieran y la acompañen».

Marina Vasileff había llegado a Tránsito desde el Registro Civil y luego de aquel escándalo, el gobierno lejos de mostrar una actitud recomponedora con la sociedad por el «error» cometido, la escondió primero en un cargo en el Complejo Termal y tiempo después le creó un cargo de Emprendedurismo.

En el presente, a cuatro años de aquel escandalo, el lunes pasado Marina Vasileff asumió como inspectora de zona central de Registros Civiles en Chaco impulsada por la UCR local, cargo que fue aceptado (o impuesto) por el actual gobernador Zdero, e inmediatamente comenzó a destacarse en notas periodísticas en distintos medios.