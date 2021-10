El fiscal Soto dijo que la mujer que abandonó a su bebé recién nacida niega los hechos

Sáenz Peña. El fiscal marcelo Soto en declaraciones radiales confirmó que la mujer designó abogado defensor y declaró. Se le imputó con el delito de Homicidio Agravado por el vínculo en grado de tentativa y por el momento continúa detenida.

El fiscal explicó que la mujer, que días atrás fue detenida e por dejar abandonada a su bebé recién nacida, este lunes en Fiscalía designó abogado defensor y declaró como imputada.

El fiscal Marcelo Soto a cargo de la investigación no dio mayores datos pero puntualizó que la mujer no dio detalles del motivo de su actitud para con la bebé, y remarcó que de manera muy escueta dijo que los hechos no ocurrieron como habría relatado su pareja.

Soto dijo esta mañana en una entrevista que en los próximos días serán citados a prestar declaración la pareja de la mujer y el padre de este, ya que fueron los primeros en tomar contacto con la bebé.

Según el fiscal se estudia la posibilidad de que al hijo de 8 años (que encontró a la bebé) se le realice una Cámara Gesel, «el niño es quien habría presenciado todo lo realizado por su madre, hasta el abandono de la bebé en la vivienda en construcción», dijo el fiscal, pero antes deberá ser evaluado por el Equipo Interdisciplinario.