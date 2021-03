El Gobierno acordó con buena parte de los sindicatos y se rompió el Frente Gremial Docente

Resistencia. A través de la mayoría de las entidades gremiales de la provincia, el Ejecutivo provincial llegó a un acuerdo por la paritarias docentes y desde el lunes los trabajadores volverán a las aulas.

Tras el encuentro de esta mañana, desde el Ejecutivo anunciaron que de los 18 gremios docentes vigentes en la provincia, fueron 16 los que aceptaron la propuesta salarial oficial. Las dos entidades que no acordaron son Federación SITECH y FESICH SITECH Castelli.

En tanto que desde el Frente Gremial aclararon que solo ATECH, UTRE CTERA y SADOP, en base a la definición de la mayoría de los educadores chaqueños, decidieron tomar la última propuesta de incremento salarial.

Si bien remarcaron la “insuficiencia” de la oferta, consideraron un “avance haber logrado que el Gobierno se corriera de sus ofertas originales del 10 % y del 12 % más montos en negro, a definir e incluir en la propuesta, el resistido reconocimiento y pago a cuenta de la deuda 2020; y a establecer un piso de pauta para 2021 dirigido en su totalidad al valor del punto, al sueldo en blanco, más la incorporación de la cláusula gatillo de carácter trimestral para la misma”.

LA OFERTA ACEPTADA

Detallaron que “para el pago de la deuda 2020 se ha creado un nuevo concepto a incorporar al salario docente, consistente en una nueva bonificación de 800 puntos, (similar al Estado Docente y a cualquiera de las demás bonificaciones de carácter remunerativo), a pagarse 500 puntos de ella con sueldo de marzo/21 y los 300 restantes con agosto/21 –abarcando a activos y jubilados- exclusivamente a cuenta de la deuda 2020. A lo que se suma el excedente que surja del 15 % de incremento al valor del punto con marzo/21, según la inflación que resulte del primer trimestre, para el pago de la deuda 2020”.

En tanto, explicaron que “para la pauta 2021 se fija un piso –dirigido en su totalidad al valor del punto-, de un 34,6%, con la incorporación de la cláusula gatillo de carácter trimestral, que garantiza no estar por debajo de la inflación que exista en el presente año. Cláusula gatillo que claramente se marcara por parte de las entidades del Frente como la herramienta innegociable e irrenunciable de la docencia, y que fuera lograda por las organizaciones del espacio gremial en el año 2019, que hizo que en dicho año, frente a la inflación galopante, superior al 50 %, con la cláusula gatillo los docentes del Chaco lográramos estar puntos arriba de dicha inflación –y no solamente no perder frente a ella-; herramienta defenestrada por algunos y que definitivamente la ha internalizado el conjunto de los colegas activos y jubilados de nuestra Provincia, reconociendo la importancia de la misma, y reivindicándola a diario”.