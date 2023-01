El intendente de Resistencia dijo que será candidato a gobernador

Resistencia. El intendente, Gustavo Martínez aseguró que encabezará la lista CER como candidato a gobernador en 2023. En ese sentido y en el marco de los balances previos de fin de año, el intendente dio definiciones de su futuro político y remarcó que «se debe construir desde la diversidad para revitalizar las políticas de Estado necesarias en la provincia».

«Nuestro equipo de gestión hoy está enriquecido por mucha gente que acompaña y que es protagonista de este proyecto político para la ciudad y que es de otros partidos. Tenemos integrantes que vienen de la UCR, del Ari, del PRO, del PNC, de Unir, de Ciudadanos a Gobernar», enumeró Gustavo Martínez.

Así, dijo que le gustaría quedarse «para siempre» en Resistencia: «Me gusta mucho mi ciudad, quiero a Resistencia, conozco los problemas que hay y sé cómo abordándolos; pero también siento que es necesario ofrecer otras cosas en la política chaqueña», amplió.

En esa línea, el líder de CER quiso dejar en claro que no se trata de tener enfrentamiento alguno con el actual gobernador Jorge Capitanich; sino que renovar los equipos de gobierno es importante porque «el cansancio consume. No lo digo por Coqui porque creo que es una persona que le dio mucho al Chaco; pero sí creo que los equipos están totalmente agotados, que se nota por ahí la respuesta menos trabajada y más soberbia a los problemas porque el cansancio te consume y veo que él optó por generar condiciones de cambio, pero tiene equipos muy inexpertos que no pueden medir bien la cuestión social», se explayó.

Por ello, ratificó que desde el CER se trabajará para generar una alternativa para gobernar la provincia: «Porque creemos que va a ser algo saludable para la etapa que viene. Conversé y converso con muchísima gente de distintos partidos provinciales; creo que debemos construir algo que aproveche todo lo que se hizo, que se hizo mucho en materia de infraestructura sobre todo, para poder dar el salto que necesitamos», finalizó.