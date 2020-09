El Movimiento SUMAR de la UCR pide dejar de lado revanchas y chicanas estériles

Resistencia. Bajo el titulo «No es tiempo de revanchas ni chicanas estériles» y con las firmas de Fernando Berecoechea, Cristian Barnechea Aguilar, y Guillermo A. Díaz Colodrero, es espacio conducido por el diputado Leandro Zdero, marcó una postura política.

«Desde el Movimiento SUMAR emitieron un documento para manifestar que: “Estamos viviendo horas difíciles, angustiantes y cargadas de incertidumbre los argentinos; el flagelo del virus está generando grandes inconvenientes en los diferentes órdenes de la vida: desde lo público a lo privado, involucrando a lo económico, social y político de nuestro país», señala el documento.

También sostienen: «Observamos que la política nacional está ingresando a un laberinto sin salida y que no da posibilidades de revertir algunas situaciones que lo están debilitando, desgastando y estos desaciertos se lo están transfiriendo al pueblo, no se puede cargarle más piedras a su ya, pesada mochila. La actividad política es para cambiar la realidad de las personas, de su sociedad, no para dañarla y desmantelar los sueños conquistados, la evolución natural de esta sociedad que adquirió derechos y que hoy están siendo vulnerados».

«Se está conduciendo a la Argentina hacia un abismo, queda margen para retomar la senda correcta y salvarla de su destino final; solo hay que tomar la decisión correcta, ejercer el rol del capitán de tormentas, sumar aquellas voluntades que vienen marchando con propuestas y con vocación de colaboración, en pos de aliviarles el dolor y la pesadez que cargan sobre sus espaldas el pueblo todo, sin falsas distinciones, sin absurdas grietas, sin incomprensibles mezquindades y fundamentalmente por la pasión a la república democrática», agregaron.

«No es tiempo de revancha, ni de chicanas estériles, ha llegado el momento de sumar esfuerzos, ideas y acciones conjuntas para restaurar la fe, la esperanza y la unidad nacional; esa unión que nos debemos los argentinos y que está preestablecida como espíritu y como mandato en el preámbulo de la constitución nacional; lo hemos abandonado sin comprender las razones. Pero estamos persuadidos que ese es el camino a retomar y solo así pondremos a la Argentina de pie para todos los tiempos», concluye el comunicado.