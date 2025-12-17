El Municipio de Sáenz Peña anuncia aumento salarial, pago de aguinaldo y refuerzo para jubilados

Sáenz Peña. La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña informó una serie de medidas económicas destinadas a acompañar a los trabajadores. En primer lugar, se confirmó un incremento salarial del 10%, que fue acordado con la totalidad de los sindicatos que nuclean a los trabajadores municipales, se pagará el aguinaldo y un refuerzo para los jubilados.

En relación al incremento salarial, se trata de un 10% que será abonado un 5% con el salario de diciembre que se abona en enero y un 5% en el mes de marzo.

Asimismo, el lunes 22 de diciembre se realizará el pago del aguinaldo a la totalidad del personal de planta permanente, el cual se acreditará antes de las fiestas de fin de año, garantizando previsibilidad y acompañamiento en esta época especial.

Por otra parte, por decisión del intendente Bruno Cipolini, el martes 23 de diciembre, se pagará un refuerzo económico de 50.000 pesos destinado a jubilados municipales que perciban ingresos inferiores a dos salarios mínimos vital y móvil, como medida de apoyo a uno de los sectores más sensibles.

Desde el Ejecutivo municipal se destaca que estas decisiones reflejan el compromiso de la gestión con el bienestar de los trabajadores y jubilados, priorizando el esfuerzo salarial y el acompañamiento social en un contexto económico complejo.

