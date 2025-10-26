El Municipio distinguió a los deportistas que participaron en Los Juegos Nacionales Evita

Sáenz Peña. La municipalidad de Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes, entregó distinguió a casi 40 deportistas de la ciudad que participaron de los juegos Nacionales Evita.
Este reconocimiento es una forma de agradecer a cada uno de los participantes, a cada profesor, entrenador y a las familias por el compromiso, el apoyo y el acompañamiento al trabajo que desde el municipio se realiza para el desarrollo de las distintas actividades deportivas.
Acompañaron la entrega el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, la concejal Soledad Pérez, el Subsecretario de actividades para adultos mayores Jorge Kanas, los directores de Deportes Adaptados Angel Alvarez, de Desarrollo Deportivo Daniel Vega y de competencias municipales Nadia Cabral, también familiares y amigos.
“Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, la verdad me sentí muy representado. Los felicito y a seguir trabajando duro para poder cumplir más objetivos” dijo Germán Rearte secretario de Desarrollo Humano y Deportes.
Los deportistas distinguidos fueron:
Deportistas que fueron a Mar del Plata
Adultos mayores
Nombre y apellido, disciplina
Elsa Albina Zoto, sapo
Zulma Navarrete, ajedréz
Cabada Epifanio, ajedréz
Cesar Pinat, orientación
Juárez Rubén, tenis de mesa
Rubén Menese, tenis de mesa
Profesor Jorge Kanas, delegado
Deporte adaptado
Nombre y apellido, disciplina
Bravo Matías, basquet en silla de ruedas
Torres Acevedo Samuel, boccia
Glock David, tenis de mesa
Almirón Lautaro, goalball
Macarena Biglia, delegada
Vóley femenino (Halconcitas)
Voley
Nombre y apellido, disciplina
Blanar Martina, vóley
López Valentina, vóley
Pasich Amaya, vóley
Jachesky Bastos Ana, vóley
Sáez Haberkon sol, vóley
Lazarte Azul, vóley
Melchiori Domínguez Paula, vóley
Altamiranda Pais Abril, vóley
Peralta Calderón Danna, vóley
Luque Luzmila, vóley
María Sol González, delegada
Tiro
Nombre y apellido, disciplina
Gómez Bruno, tiro
Montenegro Selena, tiro
Rodolfo Cordeiro, delegado
Atletismo
Nombre y apellido, disciplina
Arriola Uma, atletismo
Boxeo
Nombre y apellido, disciplina
Rodríguez Esteban, boxeo
Velardez Thiago, boxeo
Gimnasia masculina
Nombre y apellido, disciplina
Barbosa Luciano, gimnasia
Thiago Sebastián Herrera, gimnasia
Martino Iazeel Brezik, gimnasia
Rugby femenino
Nombre y apellido, disciplina
Gómez Melani Sofia, rugby
Mial Antonella Lorena, rugby
Espinoza Zara Jazmín, rugby
González Abril, rugby
Kochan Ailen, rugby
Rodich Melisa, delegada