El Municipio distinguió a los deportistas que participaron en Los Juegos Nacionales Evita

Sáenz Peña. La municipalidad de Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes, entregó distinguió a casi 40 deportistas de la ciudad que participaron de los juegos Nacionales Evita.

Este reconocimiento es una forma de agradecer a cada uno de los participantes, a cada profesor, entrenador y a las familias por el compromiso, el apoyo y el acompañamiento al trabajo que desde el municipio se realiza para el desarrollo de las distintas actividades deportivas.

Acompañaron la entrega el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, la concejal Soledad Pérez, el Subsecretario de actividades para adultos mayores Jorge Kanas, los directores de Deportes Adaptados Angel Alvarez, de Desarrollo Deportivo Daniel Vega y de competencias municipales Nadia Cabral, también familiares y amigos.

“Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, la verdad me sentí muy representado. Los felicito y a seguir trabajando duro para poder cumplir más objetivos” dijo Germán Rearte secretario de Desarrollo Humano y Deportes.

Los deportistas distinguidos fueron:

Deportistas que fueron a Mar del Plata

Adultos mayores

Nombre y apellido, disciplina

Elsa Albina Zoto, sapo

Zulma Navarrete, ajedréz

Cabada Epifanio, ajedréz

Cesar Pinat, orientación

Juárez Rubén, tenis de mesa

Rubén Menese, tenis de mesa

Profesor Jorge Kanas, delegado

Deporte adaptado

Nombre y apellido, disciplina

Bravo Matías, basquet en silla de ruedas

Torres Acevedo Samuel, boccia

Glock David, tenis de mesa

Almirón Lautaro, goalball

Macarena Biglia, delegada

Vóley femenino (Halconcitas)

Voley

Nombre y apellido, disciplina

Blanar Martina, vóley

López Valentina, vóley

Pasich Amaya, vóley

Jachesky Bastos Ana, vóley

Sáez Haberkon sol, vóley

Lazarte Azul, vóley

Melchiori Domínguez Paula, vóley

Altamiranda Pais Abril, vóley

Peralta Calderón Danna, vóley

Luque Luzmila, vóley

María Sol González, delegada

Tiro

Nombre y apellido, disciplina

Gómez Bruno, tiro

Montenegro Selena, tiro

Rodolfo Cordeiro, delegado

Atletismo

Nombre y apellido, disciplina

Arriola Uma, atletismo

Boxeo

Nombre y apellido, disciplina

Rodríguez Esteban, boxeo

Velardez Thiago, boxeo

Gimnasia masculina

Nombre y apellido, disciplina

Barbosa Luciano, gimnasia

Thiago Sebastián Herrera, gimnasia

Martino Iazeel Brezik, gimnasia

Rugby femenino

Nombre y apellido, disciplina

Gómez Melani Sofia, rugby

Mial Antonella Lorena, rugby

Espinoza Zara Jazmín, rugby

González Abril, rugby

Kochan Ailen, rugby

Rodich Melisa, delegada

Compartir