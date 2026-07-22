«El objetivo de ALSEC es la prevención»: invitan al tradicional Té Solidario para sostener las actividades de la institución

Sáenz Peña. La Liga de Lucha Contra el Cáncer realizará el próximo 2 de agosto su décimo Té Boutique en el Club Social. Los fondos permitirán financiar campañas gratuitas de prevención, atención profesional y el funcionamiento anual de la entidad, que desde hace 61 años trabaja en Presidencia Roque Sáenz Peña.

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALSEC) de Presidencia Roque Sáenz Peña se prepara para celebrar una nueva edición de su tradicional Té Boutique, un evento solidario que se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento de la institución. La cita será el sábado 2 de agosto, a las 17, en el Club Social, y lo recaudado permitirá sostener durante gran parte del año las campañas de prevención y los servicios que brinda la entidad.

En diálogo con Voces de la Jornada, la integrante de ALSEC, Griselda Varesco, recordó que esta será la décima edición del encuentro y destacó que ni siquiera la pandemia interrumpió su realización.

«Para nosotros es muy importante, no solamente para pasar un lindo momento, sino también para juntar dinero que nos sirve para cubrir los gastos de casi todo el año, comprar insumos y sostener el funcionamiento de la institución», explicó.

Una institución con más de seis décadas de trabajo

ALSEC, que funciona desde hace 61 años en Sáenz Peña, tiene como principal misión la prevención del cáncer. En ese sentido, Varesco remarcó que la entidad desarrolla campañas de concientización y controles gratuitos para detectar tempranamente distintos tipos de cáncer.

«El objetivo de ALSEC es la prevención. Trabajamos sobre los cánceres que pueden detectarse a tiempo, como el de mama, colon, próstata, cuello de útero, entre otros, porque un diagnóstico precoz puede hacer la diferencia», sostuvo.

Además de las campañas preventivas, la institución cuenta con atención de ginecología, clínica médica, nutrición, psicología y obstetricia, y recientemente incorporó un espacio de encuentros grupales destinados tanto a pacientes como a familiares y cuidadores, con el objetivo de brindar contención emocional.

Campañas gratuitas y nuevos proyectos

Entre las actividades que desarrolla ALSEC se encuentran las campañas gratuitas de PAP, mamografías, estudios para la detección de cáncer de colon y controles dermatológicos.

Varesco adelantó que este año volverá a realizarse la campaña de prevención del cáncer de piel junto al especialista Gastón Garimberti y su equipo. Incluso, explicó que se trabaja para que algunos pacientes que requieran intervención quirúrgica puedan acceder a una operación sin costo.

Una tarde solidaria

El Té Solidario tendrá un valor de 30 mil pesos y ofrecerá una propuesta que combina gastronomía, música en vivo, espectáculos, sorteos y distintas sorpresas para los asistentes.

«Van a comer muy rico, muchas de las cosas las cocinamos nosotras mismas, servimos té en hebras, habrá banda en vivo, bailes y sorteos. Siempre pensamos en que la gente pase una linda tarde mientras colabora con la institución», comentó la voluntaria.

Quienes deseen adquirir las tarjetas pueden comunicarse a través de las redes sociales de ALSEC Sáenz Peña Chaco o contactar a cualquiera de las voluntarias de la institución. La sede funciona en calle 22 entre 9 y 11, con atención de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.

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