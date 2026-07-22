Museos en vacaciones ofrecen una agenda gratuita de arte, teatro, cine y magia para toda la familia

Sáenz Peña. El municipio puso en marcha un cronograma especial de actividades en el Museo Ferroviario y el Museo de la Fundación, con propuestas recreativas para niños y familias durante todo el receso invernal. Además, los espacios culturales continúan abiertos para vecinos y turistas que visitan la ciudad.

Con el inicio del receso escolar de invierno, el Área de Museos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña lanzó una variada agenda de actividades gratuitas destinada a niños y familias, con talleres de arte, funciones de cine, espectáculos de magia y propuestas teatrales que se desarrollarán durante las próximas dos semanas.

La responsable del Área de Museos, Mariela Valenzuela, explicó que las actividades comenzaron con un taller de arte en el Museo Ferroviario, donde la convocatoria superó las expectativas.

«Fue muy linda la actividad, estuvo muy concurrido el museo. Es una propuesta que año tras año suma cada vez más chicos y familias», destacó.

Un programa para disfrutar durante todo el receso

El cronograma continuará el 22 de julio con la proyección de una película en el vagón comedor del Museo Ferroviario, mientras que el 24 de julio será el turno de un espectáculo de magia y juegos en el Museo de la Fundación.

Durante la última semana de vacaciones también habrá actividades los días 27, 29 y 31 de julio, incluyendo una propuesta teatral en la que los niños escucharán un cuento y luego lo representarán junto a profesores de teatro, además de nuevas jornadas de magia y un cierre con un taller artístico. Todas las actividades comenzarán a las 15 horas.

Para los talleres de arte, desde la organización solicitaron a las familias acercar materiales reciclables, como vasos plásticos, botellas o tapitas, que luego serán destinados a la planta municipal de reciclado. La institución proveerá el resto de los elementos necesarios para pintar y desarrollar las actividades.

Una propuesta también para los turistas

Valenzuela remarcó que las actividades no están pensadas únicamente para los vecinos de la ciudad, sino también para quienes llegan a Sáenz Peña durante la temporada invernal para disfrutar de las aguas termales.

«Estamos en nuestra temporada alta de turismo y buscamos ofrecer alternativas que complementen el principal atractivo de la ciudad, para que quienes nos visitan tengan más opciones para disfrutar», señaló.

En ese sentido, recordó que los visitantes pueden recorrer el Circuito Turístico Camino de los Museos, integrado por el Museo Histórico, el Museo de la Fundación y el Museo Ferroviario, que permanecen abiertos con horarios especiales durante las vacaciones.

Avanza el futuro Museo de las Expediciones

Consultada sobre nuevos proyectos culturales, Valenzuela confirmó que continúan las obras del futuro Museo de las Expediciones «Moncho Otazo», ubicado en el Ensanche Sur.

Indicó que la obra edilicia se encuentra en su etapa final, aunque aclaró que la fecha de inauguración dependerá de la planificación del Ejecutivo municipal.

«El grueso de la obra ya está terminado. Ahora resta la etapa de los detalles finales y la definición de la fecha de inauguración», expresó.

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