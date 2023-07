El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no tiene ratificación legislativa

Resistencia. El diputado del NePAR, Juan José Bergia, remarcó una vez más que no hubo ratificación legislativa sobre la vigencia del OTBN, contrariando así lo indicado por el Ministerio de Ambiente que informó que la legislación tiene aun vigencia.

“Esta información que baja del Ministerio tiene errores muy gruesos”, aseguró el diputado del NePAR sobre la información difundida por la cartera ambiental, previo al documento que dio a conocer su espacio el fin de semana.

Apuntó que el decreto que firma el gobernador Jorge Capitanich, el 2157 de 2022, en su artículo 19 marca que debe tener ratificación legislativa como todos los decretos. “El informe, si es verídico o no, no lo sabemos. Pero la Cámara Contenciosa Administrativa dictó una sentencia, la 197 de 2023, que dice que el Gobernador está en sus facultades de emitir y firmar un decreto. No lo valida, es la Legislatura la que tiene que convalidar este decreto y no lo hace. Se malinformó y hay un sector muy importante de la sociedad chaqueña, como el INTA, la Asociación de Productores Forestales, el Consejo de Ingenieros Agrónomos, la Mesa Foresto Industrial que también está aportando, para el que esto trae zozobra. Porque en esta cadena trabaja mucha gente”, aseguró.

“Nosotros queremos un OTBN productivo, con todos los productores dentro de la ley, con penas duras pero que permitan trabajar”, aseguró.

“Hay errores preocupantes. Nosotros, como Comisión, hemos mandado a pedir informes a Ambiente de Nación y nos marca varios errores. Por ejemplo, que se contabilizaron boques del Norte de Santa Fe y del este de Formosa. La cartografía no está bien y por eso hemos presentado desde el NePAR un proyecto de ley sobre el trabajo de la Mesa donde trabajaron todas entidades, incluso asociaciones y fundaciones. Porque también Somos Monte habla en un comunicado sobre una falsa información. Además, esto también está judicializado, se tiene que expedir el Superior, también hay presentaciones judiciales hechas en Nación”.

“Tenemos que tranquilizarnos, convocar y dar la información exacta a la sociedad para que no se generen estos problemas. Celebro que el Ministerio de Producción busque generar empleo. Qué persona va a querer venir a invertir a la provincia del Chaco con un mapa que no está claro, que tiene observaciones. Como legislador voy a seguir bregando para que la voz de los productores que trabajan dentro de la ley, que son la mayoría en la provincia del Chaco, lo hagan con la responsabilidad y que el Gobierno también pueda debatir con responsabilidad como lo hizo al principio”, recalcó.

Destacó que los festejos centrales del 9 de Julio se haya realizado en El Espinillo y también todas las obras que se realizaron en esa localidad, “tantas cosas importantes que no se van a borrar jamás de la memoria de esos pobladores”. “Me gusta marcar esas cosas buenas, sensibles”, dijo. “Celebro cuando el Ejecutivo provincial, el gobernador Capitanich y Analía tiene esa mirada. Acompañamos estas decisiones, vamos a seguir gestionando para todos los municipios. Pero también cuando hay un error, como la información errónea del Ministerio, la vamos a marcar”.

“Nos interesa un Chaco productivo. En esta discusión de la OTBN está el Chaco que queremos de cara al futuro”, manifestó.