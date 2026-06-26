El Peronismo denuncia en redes sociales para generar debate pero no va a la Justicia

Sáenz Peña. El PJ de Sáenz Peña expuso presuntas irregularidades en redes sociales, pero aún no definió si acudirá a la Justicia. En una entreviste en LT16 un dirigente, secretario general del Partido, explicó que a la Justicia hay que ir con algo certero y no con algo que no se pueda comprobar. Sin embargo recrudecen las acusaciones en redes sociales.

El secretario general del Partido Justicialista de Presidencia Roque Sáenz Peña, Rubén García, defendió las publicaciones que viene realizando en redes sociales sobre presuntas irregularidades en obras de la ciudad, aunque evitó confirmar una presentación judicial inmediata y sostuvo que primero analizará el material junto a concejales y asesores legales.

Durante una entrevista radial, García explicó que varias de las imágenes difundidas fueron aportadas por vecinos y luego verificadas por él. Un caso particular fue la publicación donde se preguntada ¿por qué estarían utilizando maquinaria municipal para beneficio de un privado? asegurando que en la calle 19 y 0 (donde estaba Zorzoli) están llevando tierra que sacan de la laguna y la usan de relleno en el enorme terreno que está en esa esquina (que podría ser privado).

«Los vecinos me pasaron las fotos. Después fui y verifiqué que realmente estaba así», aseguró al referirse a una publicación que sugería que barro extraído de la limpieza de la represa ubicada frente a la Terminal habría sido trasladado a un terreno privado donde se ejecuta una obra.

El dirigente también afirmó haber recibido denuncias sobre construcciones que, según dijo, no contarían con la cartelería reglamentaria y donde incluso vecinos aseguraron haber observado a personal municipal trabajando.

«Hay otras fotos que todavía no se publicaron, pero son más comprometedoras», sostuvo.

La pregunta que se repitió: ¿habrá denuncia penal?

El momento de mayor tensión de la entrevista llegó cuando el conductor le preguntó en reiteradas oportunidades si todas esas publicaciones serían acompañadas por una denuncia judicial.

«¿Va a hacer la denuncia penal, Rubén?», consultó el periodista.

Lejos de confirmar una presentación inmediata, García respondió que el tema aún está siendo evaluado.

«Todo eso lo estoy hablando con los concejales… veremos si son suficientes para poder hacer la denuncia correspondiente», respondió.

Más adelante reiteró que el material está siendo analizado por el concejal Leo Rubín, abogado de profesión, para determinar si existen elementos que permitan avanzar judicialmente.

«Hay que verificar bien si se puede llevar adelante para que sea certero y no salir con algo que no se pueda comprobar», explicó. En la entrevista quedó expuesto que más allá de la fotografía del camión cargando barro de la laguna, no hay imagen del camión descasgando en el terreno privado; sin embargo García asegura que debajo de la tierra colorada con la que fue rellenado el terreno está el barro sacado de la laguna.

«Las redes sociales no alcanzan»

El periodista insistió en marcar una diferencia entre las denuncias públicas y las judiciales.

«Hay demasiadas acusaciones. Se revolean en las redes sociales, pero después no van a la Justicia», señaló durante el intercambio.

También advirtió que una publicación en redes sociales «queda como poco sustentada» si no es acompañada por un pedido de informes o una denuncia formal que permita investigar los hechos.

Frente a esa observación, García defendió el uso de las redes como herramienta para visibilizar situaciones.

«La idea también es que la sociedad participe en esto, que se arme el debate», respondió.

Sin embargo, volvió a evitar una definición concreta sobre una eventual presentación judicial y reiteró que primero continuará reuniendo pruebas antes de decidir los pasos a seguir.

De ese modo, la entrevista dejó expuesto un contrapunto entre las denuncias difundidas públicamente por el dirigente justicialista y la ausencia, por el momento, de una acción judicial concreta para que esos hechos sean investigados.

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