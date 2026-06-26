Peche responde a la Oposición que lo critica: «Hablando de verso… durante 16 años versearon»

Sáenz Peña. El ministro Carim Peche defendió los indicadores de reducción de la mortalidad materno-infantil en Chaco, respondió a las críticas del peronismo y aseguró que los resultados son consecuencia de una política sanitaria sostenida. También cuestionó el uso que, según afirmó, se hacía del avión sanitario durante la gestión anterior.

En diálogo con LT16 AM 950, el ministro Carim Peche salió al cruce de las críticas formuladas por dirigentes del Partido Justicialista sobre los anuncios oficiales respecto de la disminución de la mortalidad materno-infantil en la provincia. El funcionario sostuvo que los indicadores reflejan el impacto de una política pública sostenida y afirmó que «se están salvando vidas».

La consulta surgió luego de publicaciones realizadas por el secretario general del PJ de Presidencia Roque Sáenz Peña, Rubén García, quien cuestionó públicamente al ministro por celebrar los datos oficiales.

«¿Cómo no vamos a tomar con satisfacción una noticia como esta? Estamos hablando de la baja de la mortalidad materno-infantil. Eso significa que se están salvando vidas», expresó Peche.

El funcionario aseguró que los resultados responden a una estrategia sanitaria implementada desde el inicio de la actual gestión, basada en operativos de salud, acciones alimentarias, fortalecimiento del recurso humano y mejoras en la atención de embarazadas.

«Se hicieron más de veinte operativos sanitarios, se fortaleció el sistema de atención y hoy hay más agentes sanitarios acompañando a las madres embarazadas durante los controles prenatales», sostuvo.

Críticas a la gestión anterior

Durante la entrevista, Peche también aprovechó para cuestionar el manejo del sistema sanitario durante el gobierno anterior, especialmente en relación con el avión sanitario.

«Antes el avión sanitario se utilizaba para pasear amigos y sacarse selfies. Hoy el avión sanitario salva vidas», afirmó.

El ministro desafió a quienes cuestionan sus declaraciones a desmentir esas afirmaciones.

«Si es mentira lo que digo, que me desmientan. Hay fotos y denuncias sobre eso», remarcó.

«No diga el peronismo»

Consultado sobre si le molestaban las críticas provenientes del Partido Justicialista, Peche relativizó la representatividad de quienes cuestionan al Gobierno.

«No diga el peronismo, porque hay que ver quiénes son. Es como que yo diga algo y represente a todo el radicalismo», respondió.

También sostuvo que no tiene inconvenientes en debatir públicamente.

«Yo no tengo problemas en dialogar y debatir con quien sea. Acá estamos hablando de estadísticas y de números.»

Política de Estado

Peche insistió en que la reducción de la mortalidad materno-infantil debe entenderse como una verdadera política de Estado, independientemente del signo político de quien gobierne.

«Una política de Estado significa que quien gobierna establece un rumbo que debe continuar más allá de los gobiernos. Creo que todavía nos falta mucho como democracia para consolidar ese tipo de políticas.»

En ese sentido, planteó que todos los sectores deberían priorizar el bienestar de la provincia.

«Primero hay que poner el interés de los chaqueños; después los intereses particulares y finalmente los personales. Sería ideal que todos los sectores —el periodismo, la Justicia, el Poder Legislativo y el Ejecutivo— trabajemos con ese objetivo.»

Respuesta final a la oposición

Sobre el cierre de la entrevista, Peche volvió a responder a quienes cuestionan la gestión provincial.

«Que hablen todos los días, por algo están fuera del Gobierno», lanzó. Y agregó otra frase con fuerte contenido político: «Hablando de verso… durante 16 años versearon.»

Finalmente, el ministro comprometió una próxima visita presencial a los estudios de la emisora para continuar dialogando sobre la actualidad provincial.

Compartir