El PJ saenzpeñense se amontona, sigue fallando en la comunicación, y los candidatos no traccionan

Sáenz Peña. El gobernador y jefe del PJ Chaco analizó la situación en LT16, y reconoció que la comunicación de las acciones de su gobierno son un problema. Per a eso, y la necesidad de achicar diferencias en Sáenz Peña y recuperar votos en Resistencia, se suma la poca tracción de los candidatos. Hay operativos como «el Estado en tu barrio» que no cuentan con la asistencia esperada.

ChM publicó en las últimas horas que el Gobierno provincial, junto a organismos gubernamentales nacionales, han puesto en marcha operativos mediante «el Estado en tu barrio», pero que lamentablemente poca gente asiste a aprovechar este tipo de espacios.

Según el sitio están fallando los candidatos locales del Gobernador porque la gente desconoce que se realizan los operativos. Es más, en una charla con el periodista Horacio Fernández en LT16 el gobernador Jorge Capitanich reconoció que en Sáenz Peña hay grandes falencias en la comunicación y recalcó la falta de liderazgos.

Esa falta de comunicación reconocida por Capitanich hizo por ejemplo que en el operativo del lunes en barrio Obrero en la Cancha Estrella en calle 21 y 10 (con participación de Anses, Salud, hubo Gestión CMO para pensión por discapacidad, entre otros) la gente no participara en el número que se esperaba.

Los funcionarios, los dirigentes del PJ, y particularmente los candidatos locales, creen que poniendo un flayers en un estado de WhatsApp y compartiendo historias en Facebook e Instagram ya es suficiente. La militancia que reclama el Gobernador, cara a cara, de cercanía al vecino, de volver incluso al abrazo de contención, a la charla interesándose por lo que se vive, se padece, esperanza o genera tristeza, no se está dando. De qué sirve un discurso tan efusivo como el mensaje dado a la militancia en el marco del 17 de octubre desde Sáenz peña?

Capitanich en LT16 fue claro al advertir que se necesita achicar la brecha de votos con la UCR en Sáenz Peña, recuperar votos en resistencia y una mejor performance en los municipios gobernados por el PJ. Esa es la clave para revertir el resultado de las PASO.

La dirigencia local busca aprovechar cada acción gubernamental y en especial los operativos como el que tiene lugar en el club Estrella para «hacer política». Sin embargo siguen fallando en la convocatoria y la comunicación. Es notorio que, en particular, los candidatos elegidos por Capitanich en Sáenz Peña no traccionan: Bracone es conocido por su fanatismo, incluso desde el micrófono donde pierde el norte como comunicador y se convierte en un militante inescuchable; y Spoljaric carga día a día con el estigma de ser cuestionada por los propios peronistas, especialmente los que militan de a pie sin tener los beneficios que la actual diputada y su familia constructora tiene.

La postal que grafica la nota es una fotografía tomada recientemente. Osmar Ramos el gremialista sanitarista que puso un negocio familiar en Ferichaco sin que nadie lo controle, Julio Bojanich el exponente de Peppo el gobernador que llevo a Horacio Rey al gobierno enquistando un antro de corrupción jamás visto, Miguel Rodríguez el empleado de planta de salud que juega a ser piquetero y que combate las políticas públicas del gobernador, Sebastián Paskvan el yerno del concejal Carlos Pereira que posee una Fundación que fue beneficiada con el manejo de dinero que hizo Omar Judis, Primitivo Páez ex estripper universitario de la gestión Judis, Ricardo Sánchez el archi defensor del intendente del impuestazo Gustavo martínez que de tanto en tanto se le amotina a Capitanich, Luisina Lita la edil que por portación de apellido cree que tiene sangre azul y más privilegios que otros peronistas, Fabián Comisso elegido presidente del Comando Electoral porque nadie se anima a «poner la cabeza» en ésta, Jorge Moreira ex presidente de Fiesta del Algodón, Taty Ayala ex gustavista y ex coquista, y la candidata resistida por el mismo Peronismo Liliana Spoljaric, entre otros.

Un amontonamiento que es más de lo mismo. Un PJ sin renovación, sin liderazgos claros, sin reacción, sin escucha. Un PJ sin mística.