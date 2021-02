«El productor no es formador de precios”, asegura Vera

Sáenz Peña. Carlos Vera, dirigente ruralista, detalló para Radio La Red los altos costos de la producción ganadera, y el fuerte impacto de la presión impositiva.

Ante las declaraciones del presidente de la Nación sobre el precio de la carne y su relación con las exportaciones, Radio La Red entrevistó a el dirigente ruralista Dr. Carlos Vera, quien manifestó que al sector le preocupan este tipo de anuncios, “el Presidente está equivocado, o creo que está mal asesorado, nunca pienso que lo hace de mala fe, solo creo que no está bien asesorado por el área pertinente”.

Para clarificar la situación, el Dr. Vera detalló que “lo que le vendemos a China es diferente a lo que se consume internamente, desde 2018 o 2019 que le estamos vendiendo a China carne congelada con y sin hueso, producto de una gestión anterior”.

Acerca de la composición del precio final de la carne, explicó que “hay que mirar muchos factores, el ganadero gana muy poco, comparativamente con lo que el Estado le saca. Lo que se le paga al productor son aproximadamente 120 pesos el kilo vivo en promedio. El Estado se lleva entre 280 y 320 pesos en impuestos”.

El dirigente ruralista también afirmó que “el productor no es formador de precios, en el pan por ejemplo, el valor del trigo no representa más del 10% del valor final. Si lo sabemos nosotros, cómo no lo va a saber el gobierno, esto es tratar de buscar un responsable”.

Con respecto a la situación de la carne de exportación en nuestra provincia, Carlos Vera aclaró que “no tenemos frigorífico para exportación, salvo que comercialices a un frigorífico fuera de la provincia y puedas exportar través de ese frigorífico”.