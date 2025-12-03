Encuentran muerto en su celda a Viganotti, el acusado de querer asesinar a su pareja con una trincheta

Sáenz Peña. El detenido se encontraba alojado en Comisaría Primera, y esta mañana fue hallado por su compañero de celda con una almohada cubriéndole el rostro, pero sin signos vitales.

El hecho se conoció a las 07:20 cuando el llavero en turno al ingresar a la celda N°3 a fin de darle la medicación a un detenido éste le informa que su compañero de celda Héctor Eduardo Viganotti no respondía su llamado. Según las primeras constataciones se encontraba con la cara cubierta con su almohada, con la piel fría, sin pulso. Se dio aviso de manera urgente a Ambulancia, y al Jefe de Unidad.

La Policía ni la Fiscalía en turno no brindaron más detalles. Se supo que en el lugar del hecho se hicieron presentes el Fiscal de turno Cesar Collado, personal del Gabinete Científico, el Dtor. Gral de Seguridad Interior y la Dtora Operaciones Interior.

Hace días atrás se registró hecho de violencia de género en calle 13 e/ 4 y 6 del centro de la ciudad oportunidad en que intervino el móvil policial PT-568, y donde vecinos informaron que una femenina fue agredida y tras eso traslada en ambulancia Hospital 4 de Junio.

Sed trataba de Rosa Ester Mitacek de 55 años con domicilio en B° Pta del Sol, quien presentaba dos cortes a la altura del cuello lado derecho (mejilla), corte en mano izquierda y antebrazo derecho. La mujer advirtió que el autor fue su ex pareja Héctor Eduardo Viganotti, y narró que éste la ataco con una trincheta.

El Fiscal en turno dispuso la aprehensión del supuesto autor hecho, quien de manera espontánea y voluntaria se hizo presente en guardia de la Comisaría Cuarta y quedó detenido, siendo trasladado luego a la Comisaría Primera donde hoy fue hallado muerto en su celda.

