Machagai tuvo un año con un equilibrio relativo a pesar de todas las dificultades, según el intendente García

Machagai. Juan Manuel García analizó el escenario económico y social que atraviesa la localidad, además de repasar las acciones que llevan adelante como Municipio “en un año muy muy difícil, lo es de hecho”.

“Tuvimos que hacer malabares porque hay un resumen que indica que la demanda se ha acrecentado de manera significativa, sobre todo este año en particular. Hay una transferencia de facto de funciones, tanto del estado nacional como provincial, en los municipios. La ciudadanía, cuando pierde asistencia social directa, cobertura en los medicamentos, no queda esperando a que la vida pase. Trata de ver si algún familiar lo puede asistir y sino tiene el Municipio que es la primera puerta que tiene para golpear”, sostuvo el intendente.

Aseguró que se duplicó la demanda de pasajes para Resistencia o Sáenz peña para la asistencia a turnos médicos, también la de alimentos, “demandas de todo tipo y la situación es muy compleja”.

Señaló que también quedó a la vista la caída de ventas de sectores productivos, como el de ladrilleros “que están súper parados porque la obra pública y la privada tuvieron caídas importantes”.

“La demanda ha crecido y uno tiene que hacer un equilibrio en garantizar el pago de las prestaciones básicas del Municipio, que son de salarios fundamentalmente porque somos prestadores de servicios y mantener todo lo que hace a la cobertura de organismos que antes contaban con asistencia provincial como el Centro de Salud Infantil porque somos uno de los municipios que no decidió cerrarlo, otros lo hicieron por falta de asistencia financiera para sostener dispositivos que garanticen la atención primaria y de niños de 4 meses hasta 4 años. Son ejemplos”, indicó.

Sumó a este panorama, la caída de recursos significativa en materia de coparticipación. “Los municipios de Chaco perdieron más de 27 mil millones de pesos en recursos de coparticipación y son datos con el mes de noviembre consolidado. El volumen de retención es algo que llama la atención. Y los municipios tratan de sostener aumentos salariales acordes al crecimiento de la canasta básica de cualquier familia”.

Evaluó en este contexto el descuento que le corresponde ahora a cada afiliado al InSSSeP por el Fondo de Alta Complejidad aprobado por la Legislatura. Y agregó que además, ante la caída de la actividad económica, la recaudación genuina es menor.

“En nuestro caso en particular, hemos sido muy serios en generar reservas financieras para poder atenuar el impacto que tuvo toda esta caída de este año. Hoy podemos garantizar el pago de salarios esta semana, de todos lo trabajadores en todas las categorías, y el medio aguinaldo antes de las Fiestas cosa que es una preocupación permanente de todos los Municipios”.

Aclaró que, hasta el momento, Machagai no requirió de asistencia financiera alguna del Estado provincial.

“Cuesta cada vez más llegar a fin de mes y poder planificar el año parece una eternidad. Esto es día a día y mes a mes. Esto es mucho ingenio y sobre todo un equipo responsable para administrar las cuentas públicas que nos permite cerrar el año con un equilibrio relativo a pesar de todas las dificultades”, manifestó.

Asimismo, consultado por el empleo, García remarcó que en su localidad “la caída se siente porque la principal actividad en Machagai es la industria maderera que atiende al mercado interno nacional. El sector sufrió un impacto muy negativo a partir de la suba en el valor de la tasa sustitutiva del convenio de corresponsabilidad gremial, más el valor del aforo. Lo que tiene que pagar alguien que viene de otra provincia le resulta mucho más caro que comprar en Formosa por ejemplo. No obstante la calidad sigue siendo importante”.

“Hoy están tratando de sobrevivir con alguna otra changa y los comercios locales están muy preocupados porque ven que si en 2026 no remonta la demanda, cosa que se ve muy difícil, van a multiplicarse los despidos. Esto es una preocupación real que hay porque el empleo ha caída y la gente busca alternativas”, graficó.

