Enojo de la UCR por aprobación de ley que pone en venta inmuebles provinciales

Resistencia. Diputados del bloque de la UCR dieron a conocer un comunicado respecto de la Ley aprobada en la sesión extraordinaria del pasado viernes por la cual se autoriza la venta de inmuebles que forman parte del patrimonio provincial.

“En primer lugar decirle al pueblo del Chaco que sí, es absolutamente cierto que al momento de tratar la Ley que proponía vender propiedades que son patrimonio de todos los chaqueños nos retiramos del recinto, porque a diferencia de quienes se quedaron, no vamos a avalar la “capitalización inmobiliaria” como quieren definir lo que no es otra cosa que rifar el patrimonio de los chaqueños al mejor postor”, comienza el comunicado con tono de respuesta al oficialismo.

“La Ley se puso a votación sin el anexo (documento adjunto que detalla los bienes), y en el artículo 2º dice claramente: …”Los bienes inmuebles que fueren objeto del procedimiento autorizado por el artículo precedente, deberán ser identificados como bienes en desuso o subutilizados sujetos a disponibilidad…”, si nos remitimos al anexo, la Casa de Gobierno y el Autódromo Yaco Guarnieri ya están clasificados como “Inmuebles sujetos a disponibilidad…” no incluir el anexo no exime, al contrario, amplía la discrecionalidad habilitando la venta de esos y otros bienes, el que decide es el gobernador y su escribanía”, continúa.

Luego, cuestionan: “¿Pueden explicar eso los diputados peronistas y aliados que se quedaron para votar esa Ley? No, no pueden, porque tendrían que admitir que con su presencia han avalado que se aproveche los críticos momentos que atraviesa la sociedad como consecuencia de la pandemia para poner en marcha una inmobiliaria del Estado”.

“¿Pueden diputados peronistas y aliados explicar el verdadero motivo por el cual quieren vender patrimonio de los chaqueños siendo que entre enero y junio han ingresado $80.000 millones a la caja provincial y no ha mejorado ni la salud, ni la seguridad, ni los salarios, ni hay financiamiento para el sector privado fuertemente impactado por la pandemia? No, no pueden”, sigue el comunicado.

Por último, plantean: “¿Pueden diputados peronistas y aliados explicar porque avalan que no haya sesiones ordinarias de manera virtual tal como lo propusimos mediante Proyecto 498/2020 el 30 de marzo y se siga convocando a extraordinarias para tratar solo las leyes que el oficialismo quiere y no las que necesita la gente? No, no pueden, porque tendrían que decirle al pueblo del Chaco que es para seguir sosteniendo la fiesta de unos pocos sobre el sufrimiento de miles”.