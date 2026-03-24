Enojo del intendente Lovey por vandalización de espacio público en Quitilipi

Quitilipi. Desconocidos incendiaron la cabina de ingreso al corsódromo de la localidad, y ahora los destrozos en espacios públicos y en pleno centro se suman a robos y roturas días atrás en la plaza San Martín, a metros de la comisaría.

Con visible molestia, el intendente Ariel Lovey llegó el domingo por la mañana hasta del corsódromo «Alicia Villacorta» para observar el repudiable daño que causaron manos anónimas al incendiar una de las cabinas de ingreso al predio «Santa Pino Fernández», que se comparte con la Feria de Artesanía y otros eventos comunitarios.

La situación se torna cada vez más preocupante debido a la impunidad con que se destruyen espacios públicos que están ubicados en pleno centro, recordando los robos y roturas perpetrados días atrás en la plaza San Martín, a metros de la comisaría.

En este nuevo episodio en el que prendieron fuego intencionalmente el habitáculo de entrada, se destacó la intervención de un vecino que dio aviso a los bomberos y la pronta respuesta de la dotación para controlar el siniestro en pocos minutos. «Es muy doloroso ver cómo se dañan espacios que fueron pensados para el crecimiento cultural y el disfrute de toda la comunidad», expresó Lovey con desánimo.

El funcionario volvió a llamar a la reflexión de la comunidad para preservar el patrimonio público y adelantó que trabajará en el refuerzo de las medidas de seguridad para evitar que continúen produciéndose estos desagradables perjuicios.

Muy ofuscados por este nuevo acto vandálico, los vecinos frentistas opinaron que ya no se puede continuar pasivamente, solo mirando y lamentando cada hecho de estas características. «Al no funcionar la famosa «concienciación ciudadana» para cuidar las cosas que son de todos los quitilipenses será hora de reforzar las medidas de seguridad con patrullajes, nombrar serenos en plazas y espacios verdes», manifestaron.

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