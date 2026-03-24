Monseñor Hugo Nicolás Barbaro ordenará sacerdotes a Francisco Cáceres y Agustín Chaicovsky

Sáenz Peña. La Diócesis San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña se prepara para vivir un momento de profunda alegría y gracia con la ordenación sacerdotal de los diáconos Francisco Cáceres y Agustín Chaicovsky, que tendrá lugar el próximo 10 de abril. La cita es a las 19h en la Iglesia Catedral San Roque.

La celebración será presidida por Monseñor Hugo Nicolás Barbaro, obispo de la Diócesis.

Este acontecimiento no solo representa una alegría para quienes serán ordenados, sino también para toda la diócesis, que ve fortalecida su misión evangelizadora con nuevos pastores.

La comunidad diocesana está invitada a acompañar con la oración y la presencia este momento tan significativo, agradeciendo a Dios por el don de nuevas vocaciones y pidiendo que Francisco y Agustín sean sacerdotes según el corazón de Cristo, servidores fieles de su Iglesia y cercanos al pueblo que les será confiado.